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「小芸有空嗎？」 LINE頭貼撞圖陳宗彥臉書照

台灣新聞組╱台北18日電
行政院發言人陳宗彥任地方公職時，疑不當接受性招待對話截圖。(圖：立委陳琬惠提供)
行政院發言人陳宗彥任地方公職時，疑不當接受性招待對話截圖。(圖：立委陳琬惠提供)

行政院發言人陳宗彥涉喝花酒火速辭官，他本人未正面回應是否接受性招待，不過他臉書所PO政院辦公室一景的照片卻意外露餡；此外，台南地檢署被質疑當年吃案，法務部昨表示已指示高檢署盡速瞭解原委，釐清外界疑義。

本報系聯合報報導，陳宗彥在台南任職期間，和當地綽號「豆哥」、曾被依妨害風化判刑的酒店業者王孝瑋過從甚密，會前往慷樂隊酒店消費，帶小姐「出場」，「咖啡錢」由老闆處理，記帳名稱是「陳董」；她並公布陳、王兩人通訊軟體對話紀錄，其中包括酒店業者請陳宗彥協助變更商業登記等，陳宗彥回「已在處理」。

對話紀錄中，王孝瑋曾提出「明天務必幫忙一下」，陳宗彥回「送商業登記嗎？」王說，「配合變更登記」、「請協助縮短流程時間」，陳宗彥詢問「案名是」，王回「李詠恩視聽歌唱場所變更使用工程」。陳宗彥還曾問王孝瑋「小芸有空嗎？」王說「今天不方便」？陳還追問「有差不多的嗎？」遭質疑長期接受業者招待喝花酒。

壹蘋新聞網報導，陳宗彥個人臉書在1月30日晚間貼出一張照片，是他在辦公室內緊盯iPad螢幕的照片，此外桌面上還有三支手機，桌上電腦螢幕還開著疫情指揮中心的記者會畫面，凸顯出他克盡職責的一面，不過他背後牆面上懸掛的幾幅字畫，卻意外成為這次遭爆料跡證。

報導指出，陳宗彥背後其中一幅字畫，是大大的書法「謙」字，這個書法字體剛好與昨天民眾黨立委陳琬惠出示的陳宗彥接受性招待與業者對話截圖中，所使用的大頭貼是相同的「謙」字，令外界相當吃驚。

據報導，「豆哥」王孝瑋個性海派，在台南縣市合併前相當活耀，近幾年漸漸淡出八大，擔任海軍陸戰隊雲嘉南聯盟總召，曾當過2018年的民進黨黨代表。

據指出，陳宗彥當年之所以被查，主要是檢方2013年底接獲檢舉有員警涉收賄、包庇酒店業者，檢方調查過程中，曾找檳榔小販帶針孔進入酒店蒐證，卻意外拍到時任南檢主任檢察官吳岳輝、李宗榮與被調查對象在場，現場還有小姐作陪，吳、李兩人後來遭調查、懲處。

南檢當初偵辦警員收賄案，卻查到自家人喝花酒的案外案，鬧得滿城風雨，最後因案件曝光而不了了之；如今再爆出陳宗彥與酒店業者的部分遭質疑有瑕疵，據了解，當初簽結的檢察官早幾年已聲請調院方、轉任法官。

陳宗彥辦公室牆面上的字畫，疑似與性招待對話截圖的頭貼一樣。(翻攝自陳宗彥臉書)
陳宗彥辦公室牆面上的字畫，疑似與性招待對話截圖的頭貼一樣。(翻攝自陳宗彥臉書)

臉書 檢察官 書法

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