新聞眼／陳案劍指賴清德 民進黨內鬥腥風四起

陳宗彥(右)爆喝花酒爭議，被指劍指賴清德(左)，民進黨檯面下鬥爭暗潮洶湧。(取材自臉書)

行政院發言人陳宗彥驚爆喝花酒爭議，內閣「化妝師」出包，上任18天請辭，成為史上任期最短發言人。也因陳宗彥是副總統賴清德 嫡系愛將，這起爆料公布11年前的對話紀錄、判決書與簽呈，當時正是賴清德當市長任內，選在此時出手，這一槍有備而來。

尤其當劍指賴清德時，補刀力道不會少，民進黨 內派系耳語不斷，檯面下的鬥爭更是暗潮洶湧。

民眾黨立委陳琬惠17日臨時舉行記者會公布相關證據，指陳宗彥擔任台南市政府新聞處長期間喝花酒，並帶小姐出場「喝咖啡」。陳宗彥昨在第一時間出面否認傳聞，指特定媒體抹滅人格，澄清自己從未被檢調約談偵辦。但不到五小時，案情急轉直下，陳宗彥宣布請辭。

陳宗彥從遭爆料到請辭，「補刀」力道沒有少。政壇傳出早在內閣改組前，陳宗彥喝花酒傳聞就傳入高層耳朵，還問過賴清德，賴清德「未置可否」。親賴人士滅火，卻難掩派系間早已四溢的火藥味。

賴清德1月就任黨主席時，首重杜絕黑金、解決學倫問題。台南議長邱莉莉涉賄，賴清德上任後即請中評會停止黨權處分；學倫方面，黨內提名 公職參選人要簽切結，身陷論文風波的新竹市前市長林智堅也放棄向教育部訴願。民進黨中執會才通過被視為「黃承國條款」的黨公職提名排黑修正案，兩天後陳宗彥就被挖出11年前案子。

這起毀滅性攻擊，目標自然是對準賴清德，也為黨內獨尊賴之路蒙塵。