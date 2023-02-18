郭台銘侯友宜競合 朱立倫：藍不能分裂

新北市長侯友宜（左）17日赴福和宮參香，祈求國泰民安。(記者黃義書／攝影)

鴻海創辦人郭台銘 、新北市長侯友宜 是國民黨 2024熱門人選，國民黨主席朱立倫昨說，每一位都是優秀人才，國民黨沒有任何一絲一毫分裂本錢。由於2023年世界杯籃球賽熱身賽8月底將在新北登場，侯友宜昨表示，這機會得來不易，「新北市除了做大市、也要做大事」。侯式發言一語雙關，引發想像。

對於參選2024，郭台銘曾到廟宇請示神明，侯友宜昨到中和福和宮、廣濟宮參香，董事長游炎川、里長及民眾，皆勸進侯參選總統。被問到是否也請示神明？侯友宜表示，他最主要祈求這塊土地國泰民安、風調雨順，新北市民能安定，建設大小事都能永續發展。

對於基層勸進2024搭配台中市長盧秀燕選總統，侯友宜表示，盧秀燕是優秀女首長，為台中市政衝刺，各自在區域內好好做事，帶動北台灣及中台灣共好。

至於是否「為黨犧牲」不參選？朱立倫重申，他從頭到尾都是堅定，黨必須要無私無我，「有黨無我、放下自我」，共同為大局努力，為台灣好、為中華民國好。

國民黨智庫執行長柯志恩說，國民黨已記取教訓，不要再說朱立倫是「吳敦義2.0」，四年前的劇本，這一次絕對不會再重演。

國民黨立委游毓蘭指出，侯可能在今年4、5月宣布參選。國民黨前主席洪秀柱昨對於新北市長侯友宜2024總統大選民調高，直言既然民調很高，就不要再龜毛了。

郭台銘日前表態爭取國民黨總統候選人提名，國民黨前立委蔡正元昨在網路直播節目受訪時表示，若國民黨真的提名郭台銘選總統，自己第二天就把黨證寄回中央黨部，「退黨，改支持賴清德（副總統）」。