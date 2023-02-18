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如何處理228事件 馬英九給蔣萬安24字建言

記者葉冠妤╱台北18日電

228和平紀念日將屆，不過日前獨派團體拒絕在228紀念活動與台北市長蔣萬安同台，引發爭議。前總統馬英九昨表示，自己處理228事件處理了30多年，一貫態度就是「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛」提供給蔣市長參考。

蔣萬安日前與228受難家屬會面，但多年來與北市府合辦228紀念活動的台灣國家聯盟卻宣布今年不參與活動，民進黨議員王世堅日前也喊話，身為蔣家子孫的蔣萬安不僅不能迴避，應更進一步認錯道歉，不是只是說說，否則就是虛晃一招。

馬英九昨出席「228遺族尊師重道聯盟」主辦的228事件76周年紀念活動，追思228受難者廖進平，以過來人身分提供經驗給蔣萬安。

馬英九致詞表示，228事件對家屬的痛，不是政府設立基金會就能完全平復，努力只有不夠，不可能嫌多，他雖然卸任，但仍與許多家屬保持互動，也因為這樣結交很多知心朋友。

馬英九表示，現在流行談轉型正義，其實在30年前就已經在做轉型正義，讓228能夠平反，並且讓遺屬得到應有的賠償跟補償，這對促進族群融合、社會安定都會有很大幫助，反觀中國大陸（處理）天安門事件，「就跟我們有相當的距離」，人都是一樣的，遭遇困難與不幸，都應該用這樣的態度面對。

馬英九 天安門 民進黨

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