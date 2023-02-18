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施政報告 「實權副院長」鄭文燦先上陣「喬」法案

記者 周佑政

行政院長陳建仁昨首度赴立法院施政報告，但因藍營杯葛無法上台，想一睹陳揆答詢是否「溫暖堅韌」還得再等等，倒是行政院副院長鄭文燦在開議前，就已拜會立法院「喬」法案，昨更罕見以副閣揆身分列席民進黨團會議，並主動對外發言，鄭不僅扮演行政、立法橋梁，更是「實權副院長」。

陳建仁的國會答詢處女秀昨天無法如期登場，但陳一抵達議場仍展現招牌笑容，受到民進黨立委熱烈歡迎、搶著合照，現場宛如「粉絲見面會」；相較於民進黨立委在議場舉手機自拍，國民黨立委則在一旁「舉牌抗議」，高呼蔡政府發一萬元現金，朝野兩樣情。

陳建仁的答詢風格是否溫暖堅韌，最快要等到下周五才能揭曉。

不過，鄭文燦早在開議前，就數次私下拜會民進黨團總召柯建銘及立委，過去幾年，行政院擔綱國會溝通的窗口正是曾任柯建銘助理的行政院副秘書長何佩珊；鄭文燦擔任副閣揆之後，何佩珊穿梭行政立法的角色依舊未變，知情人士透露，針對行政院的重大法案與政策大方向，例如行政院會日前通過「再生醫療雙法」前夕，鄭文燦曾親自與民進黨團溝通，鄭文燦代表的就是陳建仁的意志，「這點毫無疑問」。

民進黨團昨天循例在院會前舉行黨團會議，鄭文燦以副閣揆身分列席，會後鄭文燦還對媒體公開說明，最近引發爭議的「住宅三支箭」政策，與過去大多較為低調、寡言的副閣揆，有著不同的行事風格。

鄭文燦從行政立法協調到擔任「另類行政院發言人」，充分展現實權副閣揆的架式。

至於備受民進黨立委期待的陳建仁，面對立委的尖銳、花招百出的質詢，是否還能維持溫暖與風度，下周就能揭曉陳揆的「真面目」。

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