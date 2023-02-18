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綠大撒幣 藍堅持普發現金1萬 陳建仁2月24日再報告

記者林縉明、程遠述／台北18日電
立法院國民黨團17日杯葛行政院長陳建仁上台施政報告，但陳進入立法院議場後，民進黨立委開心自拍合影，與一旁劍拔弩張的國民黨立委形成強烈對比。(記者林澔一／攝影)
立法院國民黨團17日杯葛行政院長陳建仁上台施政報告，但陳進入立法院議場後，民進黨立委開心自拍合影，與一旁劍拔弩張的國民黨立委形成強烈對比。(記者林澔一／攝影)

行政院長陳建仁昨天首度赴立法院施政報告並備詢，但因國民黨團杯葛無法上台，延至24日再報告。

國民黨立委江啟臣昨批評，陳建仁預先送給立委的報告，內容除歌功頌德、其他幾乎都延續過去政策，沒有誠實面對，也沒檢討政策錯誤，呼籲陳建仁就蛋價、景氣、低薪等問題提出解方；民進黨團幹事長鄭運鵬說，希望國民黨迷途知返，趕快讓陳建仁施政報告。

國民黨立委昨天一早占據備詢台，高喊發現金1萬元，否則不讓陳建仁上台報告。國民黨立委林為洲表示，現在如果不杯葛，發現金1萬元就沒希望，因為民進黨團已經打算下周二院會就要處理特別條例，先朝野協商，若沒共識就直接表決，所以一定占據主席台，堅持普發現金1萬元。

國民黨立委賴士葆說，疫後特別條例如假包換是大撒幣，救民進黨選情，政治考量遠高於一切，原本預估超徵4,500億元，統計後比預估多出450億元，如果全數拿來還稅於民，普發現金1萬元絕對足夠。

國民黨聲稱，杯葛行政院長施政報告是民進黨的慣例，鄭運鵬反嗆，國民黨不知道怎麼下台，硬要在那邊牽拖，民進黨哪次有這樣做，很遺憾也很無奈，希望國民黨迷途知返。陳建仁也說，希望支持福國利民政策，讓他有機會說明，不要因杯葛影響法案、預算通過。

經過朝野溝通之後，同意陳建仁下周五再赴立法院施政報告。陳建仁雖然無法上台報告，但書面報告已經送抵立法院。

江啟臣指出，陳建仁施政報告只有「讚頌前人，了無新意」八字感想，口頭報告達22頁，近萬字的施政報告內容，有6頁在歌功頌德，其餘的施政方針幾乎都是延續過去政策，例如陳建仁盛讚過去3任行政院長打下基礎，也特別提及蔡英文總統6年多政績，「若是如此，何需換閣揆？」

他呼籲陳建仁，與其一直說「溫暖堅韌」，不如提出具體回應，希望下周陳建仁報告時不要只是照著稿子念，而要提出人民期待的因應措施。

國民黨 民進黨 江啟臣

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