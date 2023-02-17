陳明通自曝論文公版 藍：是非黑白可以這樣顛倒？

國安局前局長陳明通日前再度發聲明，為林智堅的台大論文抄襲案喊冤。（本報資料照片）

新竹市前市長林智堅 論文案延燒，指導老師、前國安局長陳明通發聲明為他喊冤，指沒一個字是出自余正煌的手筆，而是他客製化論文寫作公版。國民黨 北市議員徐巧芯直指，陳明通便宜行事，余正煌幫陳補充其論文公版，其他人使用就變他們抄襲，陳怎麼好意思說余抄襲？是非黑白可以這樣顛倒？

陳明通發聲明指出，余正煌所舉證的2016年01月05日論文進度，也是他能舉出的最初論文寫作版本中，沒有一個字出自他自己的手筆，而是陳明通為了協助其更改論文題目後，能在畢業期限的半年內完成論文口試所預置的內容，「是本人客製化台大國發所論文寫作公版」。

徐巧芯就問，到底什麼是陳明通的「論文公版」？陳所謂的論文公版，實際上是寫了一個架構想要便宜行事，把一個大的主題拆分成很多小主題，然後有一個公版之後，分別給不同的學生，按照那個公版，用套用方式快速產出論文。

徐說，所以是陳明通設計一個公版架構後，請余正煌寫出來，再用余寫出來的公版給其他人使用，就變成其他的人有抄襲。因此，陳就認為「余正煌抄襲我的公版」。老師當然有權力請學生協助，把他的公版補充完畢，但裡面確實很多東西都是余正煌寫的。

徐巧芯說明，雖然公版架構是陳明通先寫，但公版內容，也就是他的肉是由余正煌寫的，所以怎麼能說是余去抄陳呢？是余幫陳補充其論文公版，讓論文公版可以提供給林智堅和其他人使用，所以林過後的人都有可能使用這個公版。

她舉例，在論文裡面，兩人對於新竹市分類同樣採取調查局分類制度，為什麼？因為余正煌是調查員，所以他按照其平常行為模式跟理解去做撰寫。陳明通到底怎麼好意思說是余抄襲？是非黑白可以這樣顛倒嗎？