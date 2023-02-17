朱當造王者？柯志恩：展現出來是這樣 朱不是吳敦義2.0

媒體18日問國民黨智庫執行長柯志恩（左），國民黨主席朱立倫是否會為黨犧牲、當造王者？柯志恩表示，目前展現出來是這樣的氛圍和氣勢，且現國民黨會記取教訓團結，「不要再說朱立倫是吳敦義2.0」。(本報資料照片)

國民黨 智庫、國家政策研究基金會執行長柯志恩昨在臉書發文，認為國民黨2024總統大選不會重演2020狀況。媒體今問柯志恩，國民黨主席朱立倫是否會為黨犧牲、當造王者？柯志恩表示，目前來說，「主席展現出來是這樣的氛圍和氣勢」，且現國民黨會記取教訓團結，「不要再說朱立倫是吳敦義 2.0」，四年前劇本在這次絕不會再重演。

柯志恩今與朱立倫在國政基金會舉行記者會。柯志恩會後受訪表示，電視上許多人評論國民黨，都以2020狀況來推測，但她認為，國民黨會記取過去四年教訓，且主事者不同，而其他人經上次的挫敗磨練，也都有改變，例如自己九合一選舉時，國民黨從北到南都團結，這是她過去沒感受到的。

柯志恩表示，與其說黨內分成「挺侯（新北市長侯友宜）」、「挺郭（鴻海創辦人郭台銘 ）」，她認為應該是分成挺侯與「不排斥郭」。

被問到朱立倫是否這次要為黨犧牲、當造王者，像當年國民黨前主席吳伯雄一樣？柯志恩則說，她個人覺得目前來說，從九合一到現在，「主席展現出來是這樣的氛圍和氣勢」，所有從政黨員現在的目標就是拿回執政權，有這樣大原則，她認為目前是好的。

柯志恩並強調，不要再說朱立倫是過去的吳敦義2.0等等，過去四年劇本在這次絕不會再重演。