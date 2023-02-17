我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

朱當造王者？柯志恩：展現出來是這樣 朱不是吳敦義2.0

記者程遠述／台北17日電
媒體18日問國民黨智庫執行長柯志恩（左），國民黨主席朱立倫是否會為黨犧牲、當造王者？柯志恩表示，目前展現出來是這樣的氛圍和氣勢，且現國民黨會記取教訓團結，「不要再說朱立倫是吳敦義2.0」。(本報資料照片)
媒體18日問國民黨智庫執行長柯志恩（左），國民黨主席朱立倫是否會為黨犧牲、當造王者？柯志恩表示，目前展現出來是這樣的氛圍和氣勢，且現國民黨會記取教訓團結，「不要再說朱立倫是吳敦義2.0」。(本報資料照片)

國民黨智庫、國家政策研究基金會執行長柯志恩昨在臉書發文，認為國民黨2024總統大選不會重演2020狀況。媒體今問柯志恩，國民黨主席朱立倫是否會為黨犧牲、當造王者？柯志恩表示，目前來說，「主席展現出來是這樣的氛圍和氣勢」，且現國民黨會記取教訓團結，「不要再說朱立倫是吳敦義2.0」，四年前劇本在這次絕不會再重演。

柯志恩今與朱立倫在國政基金會舉行記者會。柯志恩會後受訪表示，電視上許多人評論國民黨，都以2020狀況來推測，但她認為，國民黨會記取過去四年教訓，且主事者不同，而其他人經上次的挫敗磨練，也都有改變，例如自己九合一選舉時，國民黨從北到南都團結，這是她過去沒感受到的。

柯志恩表示，與其說黨內分成「挺侯（新北市長侯友宜）」、「挺郭（鴻海創辦人郭台銘）」，她認為應該是分成挺侯與「不排斥郭」。

被問到朱立倫是否這次要為黨犧牲、當造王者，像當年國民黨前主席吳伯雄一樣？柯志恩則說，她個人覺得目前來說，從九合一到現在，「主席展現出來是這樣的氛圍和氣勢」，所有從政黨員現在的目標就是拿回執政權，有這樣大原則，她認為目前是好的。

柯志恩並強調，不要再說朱立倫是過去的吳敦義2.0等等，過去四年劇本在這次絕不會再重演。

國民黨 吳敦義 郭台銘

上一則

台最新民調：6成6贊成比照美軍擊落中國氣球

下一則

蔣萬安該如何面對二二八受難家屬？ 馬英九給24字建議

延伸閱讀

前副手黃健庭：郭台銘沒有非選總統不可

前副手黃健庭：郭台銘沒有非選總統不可
侯友宜可能4月表態 幕僚：關鍵是誰能下架民進黨

侯友宜可能4月表態 幕僚：關鍵是誰能下架民進黨
誰戰2024?朱立倫喊「侯友宜最強母雞」

誰戰2024?朱立倫喊「侯友宜最強母雞」
同桌高虹安 朱立倫：團結非綠 藍委促迎郭台銘

同桌高虹安 朱立倫：團結非綠 藍委促迎郭台銘

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

2023-02-12 02:40
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）（左）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。（中央社）

美媒：條條大路通台北 疫情後訪台團質變

2023-02-12 18:35
國民黨副主席夏立言(後排中)率團訪問大陸，9日在北京和台商、台生座談。 (中通社)

黑白集／和平近在咫尺 人民不想再吃「芒果乾」

2023-02-10 02:30
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
照片中的小白點，為2021年9月27日上午8時29分出現在台北市上空的不明氣球。（取材自臉書）

紐時曾引用台北空景… 被揭有怪氣球出現總統府上空

2023-02-09 19:23

超人氣

更多 >
冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相
新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用