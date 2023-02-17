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房貸補貼每戶3萬 挨批選前大撒幣

台灣新聞組／台北17日電
行政院16日拍板內政部「落實居住正義政策精進方案」，有條件針對自用住宅貸款戶，一次性撥付每戶3萬元台幣。在野黨批評政策買票，綠委也質疑治標不治本。(記者許正宏／攝影)
行政院16日拍板內政部「落實居住正義政策精進方案」，有條件針對自用住宅貸款戶，一次性撥付每戶3萬元台幣。在野黨批評政策買票，綠委也質疑治標不治本。(記者許正宏／攝影)

行政院會昨天通過內政部提出的「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案，針對僅有1筆自用性質購置住宅貸款、名下持有房屋1戶以內，前年家戶所得合計120萬元（台幣，下同，約4萬美元）內、原始核貸金額台北市850萬元以下、其他縣市700萬元以下者，一次撥付3萬元。

行政院長陳建仁昨天聽取內政部報告「落實居住正義政策精進方案」，除了自用住宅貸款，也擴大租金補貼、提高社宅總量。同時拍板文化部藝文振興方案、教育部就學貸款補助。針對媒體多次詢問預算總金額，政院卻只一再強調仍在計算。

在野黨批評，大選前一年端出政策，有大撒幣、政策買票嫌疑；針對住宅政策，民進黨立委高嘉瑜指出，實現居住正義若只靠公帑補貼，治標不治本。

陳建仁指出，為因應3年疫情及升息壓力，對中產家庭帶來衝擊，政府將運用疫後特別條例帶來自用住宅房貸支持方案，在一定條件下提供每戶一次性3萬元支持，預估可減輕55萬戶房貸族負擔。

內政部指出，將以今年2月28日為資格基準日，採定額補貼，以申請核定後一次撥付方式，撥付金額每戶為3萬元，這是以全國平均房貸餘額495萬元、去年央行累積升息0.625%估算而得。在受惠戶方面，台北市約占4萬戶，其他縣市約有51萬戶。

內政部長林右昌表示，相關政策有家戶所得及房屋總價限制，重點在針對有房貸的中低薪族群，且必須是自用住宅，因此排除出租房子的房東，且不適用高房價購屋民眾，也不會鼓勵未來要買房的人；家戶所得定為120萬元以下，基本上是取平衡。

政大地政系退休教授張金鶚說，各地區薪資所得、房價、消費水平不同，不該用同一把尺衡量；在雙北買房，貸款金額不到千萬元，顯然是經濟條件較富裕的族群，若核貸總額在850萬及700萬元以下才能領補助，顯然有失公平，房貸支持方案僅是錦上添花。

在野黨批評，蔡政府住宅政策換湯不換藥，質疑是選舉要到了大撒幣，有政策買票嫌疑。就連執政黨立委高嘉瑜也表示，「居住正義的實現若只靠公帑補貼是治標不治本」，短期房貸補貼支持有違分配正義，讓買不起房的年輕人，有相對剝奪感。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，大方向支持，但細看內容，和人民需求差很大。例如購屋補助每戶僅3萬元，是杯水車薪，且限制的房貸條件太過嚴格，不符需求，租金補貼之前實施就問題重重，希望這次有完整配套；社會住宅方面，政府社宅達成率不到5成，這次又喊明年底要達成20萬戶，根本「又在亂開支票」。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠指出，落實居住正義要對症下藥，租屋市場情況，政府掌握數據跟實際狀況相距甚遠，房租創26年新高，即便政府去年推出300億租金補貼政策，房價跟租金都沒有降，就連申請數也未達預設的50萬戶目標，「換湯不換藥的政策，效果很有限」。

貸款 租金 內政部

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