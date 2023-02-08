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蹺班摸魚？運安會主委被指濫用公務車

記者邱瓊玉、鄭媁／台北8日電

國家運輸安全委員會主委楊宏智昨遭爆料疑似濫用公務車，包括曾利用公務車載妻子到修車廠修車，甚至上班日到宜蘭用餐、泡湯等，另楊宏智為台大機械系教授，常在上班日搭公務車到台大，要求司機在校園待命。楊宏智昨喊冤，指相關指控都非事實。行政院發言人陳宗彥昨說，行政院政風處將以最快速度調查，並在三天內完成調查報告，以期毋枉毋縱。

「鏡週刊」報導，楊宏智常獨自搭公務車前往宜蘭訪友、泡溫泉、吃美食，有時太太也一起；1月底新內閣就任時就目擊楊宏智利用公務車，帶著妻子去修車廠關心修車進度，隔天則被目擊和妻子到宜蘭用餐。去年運安會成立三周年時，楊宏智曾宣布要增加太空事故調查，被指常藉機去屏東看太空火箭發射，但跟旅遊沒兩樣。

楊宏智說，當天是太太的車子放在修車廠，自己因公務車剛好經過就關心一下，前後僅停留三分鐘，接著就去上班；所謂去宜蘭用餐，是法務部某退休處長在宜蘭餐敘，因以前業務上有接觸，所以利用午餐時間去致意一下，約莫上午11時從台北出發，12時抵達宜蘭，1點40分午餐時間結束後就回台北。

楊也說，媒體提到他去泡湯，前後停留約半個小時，但有誰泡湯僅半小時？運安會在宜蘭建置「國家運安工程研究中心」，因車程距離較長，有時會停留讓司機稍作休息。至於較常去宜蘭，除了去運工中心考察規畫案，立法院之前有關心無人機，宜蘭有無人機基地，所以也會去和宜蘭大學教授互相研討。

另據台北中國時報報導，楊宏智遭爆搭公務車去外地訪友、泡湯、吃好料，餐費還以首長特支費申報，遭國民黨砲轟「朽木內閣」。儘管楊否認指控，行政院長陳建仁7日下令政風處速查，三天內完成報告。

據周刊報導，陳建仁就職當天，楊宏智搭公務車去保養廠修車，還叫司機幫忙跑腿，來回台灣大學、新店運安會之間送東西，且楊不只帶太太到宜蘭吃喝，司機也常開公務車單獨載他到宜蘭訪友、泡湯。

楊宏智還被指控經常蹺班，害下屬找不到人，而楊兼任台大機械系特聘教授，卻在寒假期間天天往台大跑，待在台大時間比在運安會還長。

國民黨發言人林家興說，楊蹺班摸魚泡溫泉，帶妻子到宜蘭參加飲宴，還把公務司機當傭人，這種貪汙腐敗、傲慢濫權行徑竟長達3年之久，這樣的行政院內控機制，螺絲不只是鬆了，根本掉滿地。

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