黑白集／府發言人回鍋 有官做就忘了原住民權益

具有原住民身分的谷辣斯參選花蓮縣長落敗，回鍋擔任總統府發言人。（本報資料照片）

參選花蓮縣長落敗，谷辣斯回鍋擔任總統府發言人。被質疑為何不留在花蓮經營選立委，谷辣斯說，自己是原住民 身分，依法不得參選區域立委。言下之意，不是不想選，而是被法律卡住，回總統府任發言人似乎不得不爾。

原住民無法參選區域立委的問題，政壇確曾討論多年。谷辣斯自稱擔任不分區時曾提案修法，但檢閱立法院議事紀錄，她提案後兩個月即轉進行政院任發言人，此案便告無疾而終。民進黨 掌握立院絕對多數，若真有心推案，當然不會過不了。

去年，新北市也有議員參選人因原民身分失去登記資格。但法律並未明確規定可否，而是行政機關作此行政解釋罷了。谷辣斯一路官運亨通，都在權力核心，卻不曾見她積極倡議或推動此事。如今她抱怨法令不合理，說不過去。

谷辣斯說，原住民不能選區域立委，根本是「政治上的種族隔離」。但如果政府侵害原權如此深重，她擔任立委提案後卻無下文，身在權力核心亦未聞關切，如今卻說自己不能參選區域立委是被法令侷限剝奪。這麼多理由，卻無說服力，恐怕是有官做就忘了原權。