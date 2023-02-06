爭總統大位 在野3強拚氣勢 王金平：勢如起來擋不住

關於明年總統大選，王金平表示，柯文哲（圖右）已表達意願，郭台銘（圖左）回國後會和他見面聊聊。（本報資料照片）

明年總統大選民進黨已進入選戰模式，非綠陣營卻尚未明朗。立法院前院長王金平 昨表示，民眾黨主席柯文哲前幾天拜訪他，表達會選總統意願。王說：「選總統主要是一個勢，勢如起來擋都擋不住。」媒體問侯友宜是否有這個勢？他說，不清楚、無法評論，但侯是好首長。

上一屆總統大選曾表態要參選的鴻海集團創辦人郭台銘 ，近日在美國度假，他昨天在臉書發言表示：「與幾位在美國從事不同產業的朋友們，針對國際政經局勢，廣泛交換意見。」郭並表示：「雖然我人在美國，卻心繫台灣。祝願每一位在工作和家庭崗位上認真打拚的國人同胞，元宵節快樂。」郭雖未對2024表態，但卻持續參與各項活動保持聲量。

王金平昨天參加「摩訶朱拉隆功大學」頒授妙崇寺宏安長老尼榮譽博士典禮，被媒體問及藍營總統大選布局。他說，未與郭台銘見面，兩人僅通電話，郭台銘有說想見面聊聊，但郭仍在國外，2月10日會回國，「那時候再看怎麼安排，遲早總會見一次面。」被問到兩人有沒有說到見面要聊什麼，王金平笑說，談什麼都沒有講，「但可想而知會是什麼。」

王金平也透露，柯文哲幾天前拜訪他，「我問他，他說他要選。」談話過程中柯文哲沒有提及郭台銘，也沒有特別拜託他支持，「我們就聊一些國家大事，他沒做任何要求。」

外界議論國民黨對於總統大選布局太慢，王金平說，總統選舉主要是一個勢，「如果那個勢有起來，那股旋風誰都擋不住。」現在國、民兩黨並非有很好的地方組織、全面性組織，重點還是全民期待什麼，當選的人要扮演什麼角色。

王金平認為，這個人選要能做到朝野和諧、兩岸和平、社會團結等三項目標，「如果能做到這三點，相信人民會匯集出一股力量來支持這個人。」

媒體順勢問「新北市長侯友宜是否有這個勢？」王金平僅說，「我不太清楚，沒辦法評論，當然他是一位好首長。」