傳藍委連署挺侯友宜選總統 新北議長：該出來負責任

傳立委連署力挺選總統，侯友宜（左二）表示，為台灣這塊土地多做事。(記者游明煌／攝影)

新北市長侯友宜 昨天到汐止參加康誥坑公園啟用典禮，被問到傳出有藍營立委將發動連署力挺選總統，侯友宜回應說，他現在是新北市長，要為新北市、為國家、為台灣這塊土地多做事才是他現在要積極努力、全力以赴的地方。

本報系聯合報報導，外傳有立委將發動連署力挺市長選總統，新北市議員呂家愷也向黨中央喊話要訂規則。侯友宜對此表示，他現在是新北市長，新春過以後很多的重大工程，都如火如荼的在推動當中，像最近安坑輕軌要通車，五泰輕軌最近退回來要重新再做，還有很多的大小建設，都期待新北市團隊跟所有的民意代表大家並肩作戰。

被詢及朱立倫說侯友宜是2024年大選最強母雞，他是否能勝任時，侯友宜表示，每一個人都有每一個人扮演不一樣角色，他是新北市的市長，尤其在整個北台灣的發展過程當中，新北市剛好是在北北基桃，甚至包括宜蘭的中心點，在北北基桃區域發展的過程當中，不管是交通、產業包括永續環境，新北市要扮演很重要一個平台角色，所以他會全力把這個角色扮演好，也謝謝很多人都關心新北市的發展。

而副市長劉和然傳出去拜會一些零售業的龍頭，被解讀是要尋求支持，接班態勢明顯。侯友宜說，他跟市府團隊的每一個人對新北市經濟產業的發展，都有責任在任何時間裡面跟產業業者來談產業合作，讓就業 機會以及區域產業帶動上讓新北市更永續，所以每一個人盡心盡力來跟新北市的產業並肩作戰，讓這塊土地提供更好的機會，能夠永續的走下去。

侯友宜遲未表態參選總統，藍營基層焦慮不已。台北中國時報報導，身兼國民黨 中常委聯誼會長、全國正副議長聯誼會長的新北市議長蔣根煌直言，民意所向「侯市長該跳出來負責任了」。

蔣根煌指出，從俄烏戰爭開始，到蔡英文總統兵役延長，加上美國諸多動作，許多市民都對兩岸可能開戰焦慮不已，基層民眾很多人都認為侯友宜是那個可以阻止戰爭的人，「子彈不長眼睛，更不分藍綠」。

蔣根煌認為，既然侯友宜參選總統是民意所向，就該趕快跳出來「負起責任」、早日表態。蔣也說，新北市民用近46萬選票差距支持侯更上一層樓，「侯市長絕對不是落跑市長」。

報導指出，國民黨新北市議員林金結也說，議會黨團也已在醞釀連署支持侯友宜參選總統，近日地方政府包括侯都不斷向中央呼籲修訂《財政收支劃分法》、三環六線與交通月票等議題，效果卻有限，侯必須「當仁不讓」，趕快承接大位，回過頭就能解決全國地方長年累積的問題。