郭台銘、侯友宜都不當副手 搭檔機率低

鴻海集團創辦人郭台銘 是否參戰2024總統大選，他表示已請示神明決定，據了解，郭台銘和新北市長侯友宜 先前已有默契「你選，我就不選」，儘管藍營內部期待「郭侯配」或「侯郭配」成形，但因兩人都無意當副手，搭配競選的機率低。

國民黨 主席朱立倫昨說，國民黨最重要是團結一致，爭取更多支持，所有「非綠陣營」朋友，不管是藍色、白色或其他顏色，「我們都歡迎」。

外傳國民黨北部立委連署，要拱侯友宜出來參選。朱立倫說，現階段要團結衝刺3月4日南投立委補選，與每位縣市長都保持密切聯繫，侯友宜是藍營最強母雞，也全力拚市政，「一起為他加油」。

對於2024總統大選，郭台銘日前受訪表示，老百姓期待領導人可以保持台灣和平，「我問了神明，讓神明來做決定」。

藍營臆測，郭台銘對角逐總統大位已經起心動念。

最近更傳出郭台銘有意組「非綠聯盟」，過年期間還分別致電立法院前院長王金平、民眾黨主席柯文哲相約年後見面。

郭台銘政治動向不明，讓國民黨內部很焦慮。「戰鬥藍」發起人趙少康稱讚郭台銘是很適合的候選人，他也呼籲，不管是侯友宜、郭台銘都該參加初選。國民黨台北市議員李明賢表示，他常聽見基層在講「2024是給國民黨最後的機會」，高度關注國民黨總統人選。

近郭人士說，「郭台銘不可能當副手，要選就選總統」，但郭目前無意出來。國民黨人士表示，郭、侯私交不錯，彼此欣賞，兩人先前傳出有默契「你選，我就不選」，這雖然是客套話，但也是事實，因為兩人都志在選總統，如果兩人都參戰，就都不必選了，因此說是「形成彼此的默契、心照不宣，也不為過。」

藍營人士說，目前看來是外面想抬轎的人一直在放話，但政治沒有不可能的事，只能說郭侯搭配競選的機率很低。