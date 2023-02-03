基隆護海公投 謝國樑：重新提案我直接批准

基隆市長謝國樑（左）表示，將請基隆護海公投領銜提案人王醒之重新修正文字再提案，「不會再送中央打迷糊仗，市府會負責任直接准許」。(記者游明煌／攝影)

基隆護海公投 連署案遭內政部 認定不屬地方自治事項，基隆市長謝國樑昨天提解方指出，依地方制度法，四接填海造陸屬環保議題，很明確是地方自治事項，將請公投領銜提案人王醒之修正文字再提案，「不會再送中央打迷糊仗，市府會負責任直接准許。」王醒之說，已擬修正原提案、重新提案或轉為全國性公投等三方案，下周決定。

傳出內政部長林右昌過去擔任基隆市長時核准四接，是否「林部長」打臉「林市長」？林右昌昨天表示，這是錯誤認知，他在擔任市長期間沒有核准四接，最終內政部認定不是地方公投範圍，現在該提案是由基隆市府決定准駁。

基隆地方發起的四接反對填海造陸公投連署案，內政部認定「不屬於地方自治事項」，形同沒收，引發各方爭議。王醒之昨批，「地方自治不能只是中央集權的粉飾」，否則地方自治就是一場笑話；藍營議員也表示，不能以破壞基隆海洋生態環境的填海造陸方案，罔顧基隆港和城市未來的發展，電廠在基隆，受害的也是基隆人。

謝國樑昨天舉行記者會表示，依基隆市公投自治條例，連署提案第一關是送基隆市政府，市政府可以准許，假如護海公投是在他就任後才送市府，內容他有看過，他會直接批准，直接可以進行第二階段的連署跟公投；但內政部一認定以後，現在就沒有辦法再允許，「這個幾乎是有一點文字遊戲了」。

謝國樑說，依法市府可以允許、要求補正、駁回不允許，或有疑義時送行政院認定，顯然前市府是認定有疑義送行政院，行政院委託內政部做出解釋，認定不屬地方自治事項，此案會發生爭議是因大家對法律認定有很大落差，但「海洋保護絕對屬於地方自治事項」，依地方制度法第19條提及關於衛生及環境保護事項，四接就是環保問題，會填海、破壞生態、造成公安 疑慮等。

謝國樑說，護海公投連署提案目前內政部已經認定不屬地方自治事項，基隆市政府沒法再准許，因此會發文給領銜提案人重新提更完整的新案，市府會馬上准許，馬上進行公投後續第二階段程序，「市府不會再打迷糊仗，不會再把責任丟給中央，讓中央去判定」。

王醒之說，針對謝國樑建議，昨天開會評估三方案，一是原案補正資料修正，二是重新提新公投案再送基隆市政府，三是轉為全國性公投新提案，預計下周決定，目標是讓基隆人表達對四接改建案的態度和立場。

針對四接，基隆地方發起反對填海造陸公投連署，內政部認定非屬地方自治事項。中選會昨天表示，基隆市政府對公投提案，如認為是否屬地方自治事項有疑義時，應報請行政院認定，行政院依法則委任內政部辦理，最後仍應由地方政府依法就地方性公投案予以准駁。中選會說，內政部既無准駁地方性公投之權，自無「沒收」地方性公投的可能。