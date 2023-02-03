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蔡英文心頭那些柔軟，如今都成了硬塊

聯合報社論
蔡總統曾說勞工是她「心頭最軟的一塊」。然而，蔡政府執政七年，勞工處境、年輕人出路、薪資提升等問題都還在原地踏步。(本報資料照片)
蔡總統曾說勞工是她「心頭最軟的一塊」。然而，蔡政府執政七年，勞工處境、年輕人出路、薪資提升等問題都還在原地踏步。(本報資料照片)

儘管蔡政府一再吹噓台灣經濟是「20年來最好」，但勞動部勞金局日昨公布勞動基金去年收益狀況，三大勞退基金合計虧損3529億元（台幣，下同，約119億美元），創下史上最慘紀錄。其中，僅新制勞退基金即虧損近2300億，平均下來，每個勞工帳戶減少1.86萬元。蔡政府作為勞動基金管理人，未能善盡職責為勞工看守好退休金，還讓勞苦大眾的老年荷包縮水，真的愧對人民！

諷刺的是，同一天，新任閣揆陳建仁率官員拜訪立法院各黨團，提到去年超徵的近5000億元稅款，除了每個國民將發放6000元現金之外，也規畫以300億元挹注勞保基金，以確保勞保制度健全和永續，保障勞工權益。月領49萬薪水的陳建仁，可能不知道一般底層勞工過的是什麼生活，有些人辛苦終年，加總也領不到陳建仁坐辦公室1個月的薪水。何況，勞動基金虧損是3500多億元的天坑，而蔡政府僅挹注300億元，連1/10額度都不到，說這就能讓勞保制度「健全」與「永續」，是覺得勞工善良可欺嗎？

在蔡總統仍然滿口文青腔的時候，曾說出勞工是她「心頭最軟的一塊」的甜蜜話語，也曾迴腸盪氣久久不散。然而，執政近7年倏忽過去，她心頭「最軟的一塊」，如今似乎只剩下一個硬塊，碰都不敢再碰，連「勞工」二字都很少再提起。在蔡英文剛上任時，風風火火組織了「國家年金改革委員會」，對軍公教退休年金大刀闊斧斬殺了一番；但接下來，更需要改革的勞保年金，卻伸長了脖子等不到下文。現在勞動基金虧損3000多億，政府只撥補300億，蔡英文的文青話術也終於詞窮了吧！

這幾年，蔡政府明明浮編了逾3兆元的「特別預算」，都是舉債籌措。政府放著這大筆債留子孫的負債不提，卻不斷炫耀「稅收超徵」和「經濟最好」，不僅是犯了偏頗自炫的大頭症，也漸漸在施政上走向華而不實，忘記了人民對它的期待，更忘記自己對全民許過的承諾。更糟的是，執政者用公帑來遂行自己的政策買票，用補貼來粉飾扭曲變形的市場，用短期手段來腐蝕長期的制度化運作；如此自私自利的執政黨，終於讓人民看穿它的貪婪與無能。

陳建仁走訪朝野黨團，主要是爭取各黨對《疫後特別條例》的支持。這個條例有著史上最長的法案名稱，叫《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，洋洋灑灑24個字，說穿了就是個大雜膾法案，目的只是要把去年的超徵稅款以各種名目瓜分掉。這是蘇貞昌內閣的最後遺作，其中有些項目連支出細節都沒有，完全保留蔡蘇體制「私房錢」的大剌剌作風。

雖只是陳建仁上任第一炮的特別條例，人們只要稍微檢視一下，就能看出蔡政府七年施政的滿目瘡痍。例如，陳建仁提到要透過產業升級提升年輕人薪資，要透過中小企業缺工補貼讓失業者重回職場，行政院的關鍵字仍只有「補貼」一詞。但是，光靠補貼如何促進產業升級？若不從長期教育政策著手，又如何提升年輕人薪資？對少子化問題，陳建仁提出的則是「結婚補助」和「育兒津貼」，要讓年輕人敢生樂養；對居住正義問題，仍只見「租金補貼」與已經跳票甚久的「社會住宅」。這顯示，這些社會議題，仍未脫離蔡英文競選總統時的口號階段，其中尤以少子化問題更嚴重倒退。

蔡總統執政七年，勞工處境、年輕人出路、少子化問題、產業升級不順都還在原地踏步，這豈能不讓人對台灣的未來感到憂心？

勞工 蔡英文 退休金

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