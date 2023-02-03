中華大學論文案 林智堅訴願遭駁 網驚：分析軟體也不知

前新竹市長林智堅因中華大學、台大碩士學位論文均遭認定抄襲，學位雙雙遭撤銷。(本報資料照片)

新竹市前市長林智堅 的中華大學、台大碩士論文均遭認定抄襲，學位雙雙被撤銷，林智堅不服向教育部 提訴願。但中華大學訴願案日前已遭駁回，教育部訴願審議委員會認定，中華大學是依相關規定作成處分，撤銷林智堅碩士學位無違誤。

訴願決定書中甚至提到，林智堅在中華大學學倫審議會口頭答詢時，無法明確回答論文研究方法中數學模式、方程式來源及內容，學校審議會難認需運用複雜統計的期末報告書由林智堅撰擬，甚至指林於調查過程中未展現誠信配合調查。

教育部訴願決定書說，中華大學審議會依據事實認定林智堅違反學倫，包括論文撰寫的啟示、啟發，構成「利用他人想法、方法而未加註明」；訴願人包括參考文獻在內，部分內容幾乎於某期末報告書雷同，論文第二章部分內容和2005年品質月刊論文部分內容幾乎完全一致，兩項均構成「利用他人所寫文字而未加以註明，或企圖令人誤以為其為訴願人本身所撰寫」的抄襲行為。

教育部說，若訴願人不服，可於訴願決定書送達的次日起，2個月內向台北高等行政法院提行政訴訟；目前也正辦理林智堅台大學位訴願案。

教育部訴願決定書內容曝光後，有眼尖網友發現，林智堅連「分析軟體名稱」都講不出來，紛紛訝異「至少掰一個excel吧」。

PTT鄉民發文直言，「我別科系的好歹聽過spss sas」、「到底口試怎麼過的？笑死」、「社會科學中Spss是非常重要的，尤其是討論到選舉，連統計學的軟體都不知道，那我拿博士沒問題啦」。