黑白集／沒有退休問題的陳建仁 不混不撈？

行政院長陳建仁1日接受媒體聯訪。(記者莊昭文／攝影)

人生是不公平的，有人就是比別人幸運，有些人則註定在社會底層待更久。蘇貞昌依依不捨告別了行政院，新揆陳建仁施施然來了；已是第6度借調為官，他笑稱這是最後一次。

6年前，蔡政府成立「年金改革 委員會」，陳建仁以副總統兼任召集人。當時，陳建仁稱自己的退休 俸將由10萬元(台幣，下同，約3364美元)減為6萬3，「若省吃儉用，是夠用的。」在他正義凜然的召喚下，蔡政府對軍公教退休年金大刀砍下。當時蔡英文 和陳建仁皆稱，他們願意限縮總統、副總統退職禮遇，聽起來好感人！

沒想到，陳建仁其實是深謀遠慮，因為他自己「根本沒有退休問題」。一般公務員65歲退休，就開始領微薄的年金；陳建仁今年71歲，還在爽領特聘研究員每月49萬元的薪水。感謝天主眷顧，年改及退休於他何有哉？

陳建仁出任閣揆，依然抱著中研院的「金飯碗」不放，希望用「借調」方式擔任院長。借調，表示是暫時的過渡性質。以這樣的姿態出任全國最高行政首長，豈不是一種「混」的心態？重點在，當借調結束後，他可以回到中研院，繼續不必退休的高薪工作。

年改期間，民進黨嘲笑公務員為米蟲，是「能混就混、能撈就撈」的敗類。當年宣稱的6萬3月退休俸，如今領著8倍薪，陳建仁不正詮釋著「混」和「撈」？(轉載自聯合報)