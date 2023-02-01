蘇貞昌撇退休：總統說她打電話我還是要接

蘇貞昌（左）卸任行政院長一派輕鬆，他透過臉書貼照打趣表示「我和我太太一起為陳建仁院長（左二）夫婦介紹院長室的辦公空間」。（取材自臉書）

蘇貞昌昨天卸任行政院長表示，終於能向太太獻殷勤、當女兒的義務司機。他更笑對新任行政院長陳建仁說：「你的苦日子要開始囉！」蘇也透露，蔡英文 總統要他還是要接電話，「我頓一下說，放心，處江湖之遠，我還是會憂其君」。

新卸任閣揆昨天交接。蘇貞昌致詞時先說，早上出門鄰居問他，退休 後要幹什麼，他說「我哪有要退休」，「生命就是我的任期，服務就是我的志業」，固然剛辭掉一個工作，但要服務的事還多得很；就像在老人共餐後，能泡杯好茶給太太獻殷勤，告訴她：「那個要幫你扛畫架、洗畫筆的畫家助理回來了」。

蘇貞昌說，如果立法院清晨要甲動（甲級動員），女兒（民進黨立委蘇巧慧）又多一個義務司機可調配；如果下大雨，放學路上，兩個孫女兒看到阿公竟然開車來接，還看到阿嬤準備又熱又香的雞蛋 糕，孫女一定會謝謝阿公阿嬤，那是世間最真誠悅耳的聲音，所以，有需要他服務的地方，若能帶來大家舒服高興，「我想我的工作多得很」。

蘇貞昌表示，蔡英文總統日前介紹新閣揆後，陳建仁拉著他、不讓他走，拚命拜託有兩件眼前事一定要幫忙解決，「看他急成那樣，一向從容優雅的大仁哥，你的苦日子要開始囉！」

蘇貞昌讚行政團隊各個身懷十八般武藝，只要陳建仁未來充分尊重、完整授權，又能幫他們排除部會間不同意見，相信這隊伍會再創一番好成績。

蘇貞昌透露，幾周前的某一天，蔡總統在官邸堅持要送他上車，總統說：「蘇院長以後不能不理我喔，打電話以後要接。」他停下腳步，回過頭來哈哈大笑說：「此去山高路遠，天圓地方，我不過是一介草民。」蔡總統聽聞後皺起眉頭，他頓一下說：「放心，處江湖之遠，我還是會憂其君。」但不是指帝王的「君」，而是國家。