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借調爭議中上任閣揆 陳建仁：最後一個政務公職

台灣新聞組／台北1日電
行政院1月31日舉行新卸任院長交接典禮，副總統賴清德（中）擔任監交人，卸任院長蘇貞昌（左）與新任院長陳建仁（右）交接印信。（記者林澔一／攝影）
行政院1月31日舉行新卸任院長交接典禮，副總統賴清德（中）擔任監交人，卸任院長蘇貞昌（左）與新任院長陳建仁（右）交接印信。（記者林澔一／攝影）

新卸任閣揆昨天交接，「陳上蘇下」，新任行政院長陳建仁強調，閣揆將是他人生最後一個政務公職，接下重擔只有一個信念，就是全力以赴、沒有懸念，未來的475天，行政團隊都要上緊發條，為人民和下一代打造溫暖堅韌的台灣。

但是蔡英文總統以向中研院「借調」方式，讓陳建仁留職停薪，擔任閣揆，國民黨主席朱立倫批評，以借調方式出任閣揆，陳建仁還要續占中研院特聘研究員職位，過去從未發生，可說是歷史空前。

陳建仁昨在副總統賴清德監交下，收下閣揆印信，卸任院長蘇貞昌結束四年多任期。巧合的是，四年前蘇貞昌從當時卸任行政院長賴清德手中收下印信，監交人正是當時副總統陳建仁。

陳建仁致詞表示，過去在政院三度擔任監交人「輕鬆多了」，昨天接下印信，沉重的責任就落在肩上，戰戰兢兢、如履薄冰，還不足以形容現在的心情。

他除感謝蘇貞昌四年期間穩定政局，有感施政、推動建設、領導防疫，也勉勵閣員，作為人民公僕，真正的權力就是服務，權力愈大責任也愈大，如同聖經所說「你們中間誰要為首的，就要做眾人的僕人」。

陳建仁走馬上任，昨天下午先率行政院副院長鄭文燦拜會立法院長游錫堃，聚焦普發現金相關法制程序；隨後再赴中央流行疫情指揮中心視察，聽取指揮官王必勝專案報告，凸顯新閣新挑戰是疫後復甦，具體政策作為是普發6000元（台幣，下同，約199.6美元）現金的疫後特別條例草案，以及放寬口罩等疫後生活新措施。

疫後復甦是陳建仁新閣的新挑戰，內政部長林右昌昨天透過臉書強調，疫情期間台灣總體經濟表現亮眼，但中小、微型企業損失慘重，也讓貧富差距變大、社會相對剝奪感變大；他認為，這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素。

為此，3800億元的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，正是疫後復甦的最重要政策手段，但目前處於立法院協商期。陳建仁說，經過沙盤推演，普發6000元由最樂觀的2月底、3月初，往後延至4月，今天將繼續拜會立法院朝野黨團，盼盡速讓條例與預算通過。

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