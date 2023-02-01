林右昌千字文談敗選 避談治安談經濟 內政部長管歪了

新內閣1月31日上任，內政部 長林右昌趕在就職前夕在臉書發千字文，他談到民進黨這次敗選主因，在於國家總體經濟表現亮眼，但中小企業卻受傷慘重，媒體大肆報導經濟成長率，加重勞工相對剝奪感，未來他的首要任務就是要振興中小企業主無奈與氣憤的困境。但林右昌避而不談的是，成天宣揚經濟大好的不是媒體，而是蔡政府，且內政部長職掌根本不是疫後復甦，林右昌這枚起身炮根本歪得離譜。

自從2020年初疫情爆發以來，台灣作為以進出口貿易為主的經濟體，受惠於外銷暢旺，航運、資訊通電子及製造業都大幅成長，帶動股市榮景。蔡政府當然沒放過這個大好宣傳機會，過去3年來，動不動就喜歡拿經濟成長有多好來吹噓。

一年前蔡英文 2022年元旦談話，就大秀經濟建設成績單，包括經濟成長創11年新高；股市指數一年內上漲超過23%，也創歷史新高；人均GDP首次超過3萬美元，超過許多OECD國家水準。其後蔡英文在各種場合更不斷提及，就連去年底四處輔選時也拿來宣傳。

甫卸任閣揆的蘇貞昌更是不遑多讓，去年在蔡英文520就職6周年前夕，他也提到，台灣前年投資率創下21年新高，出口總值與外銷訂單額度，分別突破4000億及6000億美元，均創下史上新高，且至今已分別連續22個月及25個月正成長，成績斐然。

當蔡蘇不斷拿經濟成長大內宣時，當時包括前副總統呂秀蓮就吐槽，蔡政府提到經濟不要動不動就講「平均值」或說「10年來最好」，事實上，在疫情期間，很多人都快要破產了，呼籲蔡政府現在應該集中全力關心庶民經濟，更批評蔡政府只知道邊境防疫 ，其他事都不做；在機場只要發現幾個境外移入案例，有一點點風吹草動，就加大防疫管制，才會導致庶民經濟垮掉。

蔡政府過去三年來沉溺在總體經濟表現好，卻忽略了更多內需型的中小企業跟微型產業在政府過嚴的防疫政策下，早已奄奄一息，蔡蘇不斷宣傳台灣經濟表現亮眼，跟庶民宛如活在平行時空。然而，過去以來外界一直不斷有類似呂秀蓮的呼籲，只是蔡政府沒聽進去，才會在選戰中嘗到敗績。

如今林右昌卻把敗選原因歸咎是因為媒體一再大加報導經濟成長率多少，某大企業又賺了多少錢、年終獎金50個月等，讓這些受創的中小企業主更加無奈與氣憤，加大不滿情緒。林右昌這番檢討敗選的千字文，顯然也是避重就輕。

不可諱言的，林右昌確實點出目前台灣經濟的困境，但問題是，這跟內政部長的職掌關係卻不大，撈過界撈到經濟部長王美花跟勞動部長許銘春的業務。對於黑槍氾濫、治安事件頻傳，身為治安首長的林右昌反而隻字未提。還有同樣也是民眾心中的痛—居住正義，如何在他剩餘一年多的任期完成蔡英文開出的8年20萬戶，現在進度卻嚴重落後的社宅支票，林右昌也沒著墨。

但話說回來，全台灣社宅規畫有8成座落在北北基桃，林右昌主政8年的基隆市，社宅進度卻是在北北基桃敬陪末座，基隆市第一波社宅去年5月才公開招標，預計要到蔡英文卸任兩年後、2026年完成。帶著如此難看的社宅成績就任天下第一部部長，也難怪林右昌避而不談，淨談些別的部會的業務，天下第一部真是管得又寬又歪。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）