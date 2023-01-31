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陳明通條款？台大禁兼任教師單獨指導碩博生

記者馮靖惠／台北31日電
國安局長、台大國發所兼任教授陳明通因林智堅論文抄襲案捲入「量產學位」爭議，重創聲譽。(本報資料照片)
國安局長、台大國發所兼任教授陳明通因林智堅論文抄襲案捲入「量產學位」爭議，重創聲譽。(本報資料照片)

新竹市前市長林智堅、桃園市前市長鄭文燦的台大國發所論文遭撤銷，指導教授都是在國發所擔任兼任教授的國安局前局長陳明通，引發學術倫理爭議。台大已修訂學則，明定兼任教師不能單獨指導研究生，若要指導，須與專任教師共同指導。外界解讀該修正是「陳明通條款」。

台大原本規定研究生論文指導教授，以專任助理教授以上擔任為原則，必要時經系所主管同意，得以兼任助理教授以上擔任。台大將規定改為以專任助理教授以上擔任為原則，必要時兼任助理教授以上教師經系所主管同意，得與系所專任教師共同指導學生。

台大教務長王泓仁說，學則修改在學倫案發生後，是台大針對學倫事件的首波回應之一。台大目前持續做檢討，未來可能提辦法，希望從教育及制度面著手，避免類似事情發生。

一名台大國發所在職專班學生說，在職專班上課時間都在周末，很少副教授以上的專任老師能配合周末上課，專班同學較熟識的幾乎是兼任教師，容易找兼任教師來指導論文。

中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授曾建元說，專任教師在校，學生找人討論較方便，台大規定研究生找兼任教授指導，要同時請一位專任教授共同指導，以維持研究生和學校互動，這是對的。

事實上，台大有些系原就規定兼任教師不能單獨擔任指導教授。像台大資訊工程系系主任洪士灝就說，資工所修業規定第一條，即要求指導教授以資訊學群專任占缺教師為原則。指導研究生的重責大任，理應由專任教師負責，系所只給兼任教師開一門課程的鐘點費，怎好意思要求人家費心指導學生？

但也有台大資深教授說，若研究生寫的是某特定領域、兼任教師正好是專家，擔任指導教授並無不可，即使找專任教師共同掛名指導也只是形式，僅有學術責任而已。但若找兼任教師單獨指導是為護航畢業，就另當別論。

教育 林智堅

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