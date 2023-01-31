黑白集／解決學倫綠色通道 洗白抄襲?

行政院長陳建仁（右）與副院長鄭文燦（左）都涉學倫爭議。(記者曾原信／攝影)

林智堅 論文抄襲案是民進黨 選舉慘敗主因之一，賴清德 接任黨主席後，宣示把「徹底解決學倫問題」列為「四大黨務革新」之首。但新內閣走馬上任，院長陳建仁、副院長鄭文燦都是論文抄襲的學倫前科犯，賴清德主席上任第一把火立馬變成了空包彈。

林智堅被爆抄襲時，鄭文燦曾全力為他辯護；未料，他自己的學倫問題與林智堅如出一轍：都是台大國發所碩論抄襲，都是陳明通指導。唯一不同是，林智堅在選前即被撤銷學位，鄭文燦則在選後才被撤銷。

陳建仁也曾力挺林智堅，指責台大未聽取當事人的論證，即貿然撤銷學位。事實上，他自己在2007年也有一篇掛名共同作者的論文被國際期刊認定抄襲。陳建仁辯稱該論文只是「抄錄不當，不是抄襲」，但他當時還為此請辭國科會主委；最後雖被慰留，學倫前科仍未塗銷。

陳建仁、鄭文燦的抄襲問題都經學術單位認證，且兩人都是林智堅抄襲案的護航共犯。賴清德宣示要徹底解決學倫爭議，話聲未落，兩名學倫爭議人士卻要高升要津，如此一來，豈不是把抄襲合理化了？

這次內閣改組，因學倫事件丟官的只有陳明通；但比起正副閣揆，他還不是抄襲案作者。在蔡總統眼中，解決學倫問題的快速通道，就是重用抄襲者；洗白他們，學倫問題就變不見了。(轉載自聯合報)