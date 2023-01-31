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新聞眼／敗選戰犯組新閣 蘇貞昌含怨下台

記者 鄭媁、林河名
內閣改組交接，卸任行政院長蘇貞昌一句「我來擔待，各位留下來」，道盡「袁崇煥」般的怨念。（本報資料照片）
內閣改組交接，卸任行政院長蘇貞昌一句「我來擔待，各位留下來」，道盡「袁崇煥」般的怨念。（本報資料照片）

陳建仁內閣名單底定，今天就任上路。行政院秘書長李孟諺昨天說，這次組閣有四大原則，包括穩健銜接政務、擴大世代參與、增加女性閣員、延攬地方人才。但從名單看來，府院首重的仍是權力無縫接軌，確保政策調性不變；所謂「溫暖、堅韌」內閣，既感受不到和煦的溫度，也看不見柔軟的彈性。

陳內閣春節連假結束前拍板，前後只花三天時間，難怪被質疑「劇本早就寫好」，而人事速速決斷，也足證蔡總統在其中的意志貫徹。

然而，此次內閣改組，原是因應去年底執政的民進黨在九合一選舉慘敗，本該「對症下藥」，才算合乎敗選檢討的邏輯，也才能回應選民的投票決定。但內閣改組，卻是多數閣員留任，甚至被視為敗選「戰犯」的諸多部會首長，依然不動如山，乃至出現衛福部長薛瑞元「兩個球隊比賽，沒有上場球員由對方指定的道理」反嗆在野黨的驚人之語。

這份名單被質疑處，更在於綠營中生代鄭文燦、林右昌、林佳龍、李俊俋等人，無論是敗選、輔選失利者，幾全數入閣。教育部政次林明裕，除了是民進黨前秘書長林錫耀胞弟，更是鄭文燦擔任桃園市長時延攬的教育局長，過去就曾挨批是派系酬庸；再加上文化部長史哲被質疑由重量人士推薦、文化部政次王時思曾任台南市副市長，及梁文傑及阮昭雄等人，皆不難看出派系平衡及各方人馬角力的痕跡。

陳內閣定位為「溫暖、堅韌」，但真正的溫暖，不能只靠「大仁哥」的燦笑；真正的堅韌，也該在堅定中保有「柔軟而結實」的彈性。

這次近八成內閣成員未調整，既看不到徹底改革的魄力；人事名單缺乏新意，新換的人選又有爭議，且是由敗選辭去民進黨主席的蔡總統定調人事，難怪「新瓶裝舊酒、換湯不換藥」的批評連連，而卸任行政院長蘇貞昌一句「我來擔待，各位留下來」，更道盡「袁崇煥」般的怨念。

蘇貞昌在1月12日宴請閣員時，致贈茶壺為禮，他30日再致贈茶葉，勉勵留任官員繼續耐住高溫、泡出好茶。在送給閣員的小卡片上，他還提及人生就像茶壺，「不好做，容易破」，且「茶泡好都要分給人家，分得不好還被見怪，最後自己只剩下滿肚子渣」，字裡行間仍透露著離開行政院的不甘和無奈。

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