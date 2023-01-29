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將掌故宮 蕭宗煌：台藝術家若要登峰造極 一定要看中國文物

記者陳宛茜、葉冠妤／台北29日電
文化部次長蕭宗煌（左）和高雄市副市長史哲（右）曾共同為高雄流行音樂中心掛牌，如今兩人雙雙入閣，史哲出任文化部長、蕭宗煌接任故宮院長。（圖：高雄市文化局提供）
文化部次長蕭宗煌（左）和高雄市副市長史哲（右）曾共同為高雄流行音樂中心掛牌，如今兩人雙雙入閣，史哲出任文化部長、蕭宗煌接任故宮院長。（圖：高雄市文化局提供）

「我不是政治出身，也不是學者出身，接下故宮院長唯一能做，就是回歸博物館的專業。」故宮正值多事之秋，既有疫後重新找回觀光客的挑戰，又要面對是否改隸文化部的爭議。文化部次長蕭宗煌在此時接下故宮院長一職，他形容故宮是「深水區」，但身為一輩子的博物館人，期待能用專業讓民眾「重新回到故宮」。

「故宮服務的不只是國外觀眾。」蕭宗煌表示，台灣藝術家如果要讓作品登峰造極，「一定要看中國文物」，故宮就是一個大百科，讓各朝代的文物都說自己的故事，文物不屬於任何人、是大家共同的資產，「我的任務就是好好保護。」

現任故宮院長吳密察的台灣史學者背景，一直被外界以「文化台獨」來檢視。知情人士說，吳密察下台主因，恐怕是故宮去年被爆出短短15個月就摔碎三件文物。

吳密察任內積極執行「數位典藏」計畫，但成也數位化、敗也數位化，近年不斷將各種文物移出庫房拍攝，導致工作人員在訓練不足或倉促行事下，摔壞三件瓷器，也摔掉了吳密察的烏紗帽。

至於接任的蕭宗煌，文大美術學系畢業後進入文建會美術科服務，1994年派駐法國巴黎文化中心，返國先後擔任高美館、台博館、國美館等三種不同類型的博物館館長，並曾擔任過文化部文化資源司長、主任秘書，對文化行政、藝術活動及博物館管理皆有豐富實務經驗。

談到故宮的改制議題，蕭宗煌說，故宮如果要重新定位，放到文化部的下面跟台博館等館舍同級，「以博物館的經營管理來說，並不是最好的選項。」故宮改制還需凝聚更多的討論與社會共識；對於蘭千山館引發的故宮文物寄存爭議，認為要回歸原始寄藏人的經驗和想法，會在上任後盡快了解與處理。

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