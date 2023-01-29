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沈富雄：柯文哲必選2024 怎麼勸都沒辦法

台灣新聞組／台北29日電
民眾黨主席柯文哲（右）日前南下高雄發紅包，吸引不少支持者前來。(記者劉學聖／攝影)
民眾黨主席柯文哲（右）日前南下高雄發紅包，吸引不少支持者前來。(記者劉學聖／攝影)

九合一大選落幕之後，不少人開始預測2024總統大選的可能人選。對此，前民進黨立委沈富雄透露，民眾黨主席柯文哲是非選不可，而媒體人尹乃菁也坦言，藍白之間的合作機率非常低。

沈富雄27日在《少康戰情室》節目中提到，新北市長侯友宜的步調很慢、很低調，外人實在不曉得他在想什麼，「但是他想要選，他自己有他的辦法」。此外，沈富雄認為國民黨唯一的辦法就是舉辦初選，因為要讓人家服氣，「一個有韌性、不脆弱的大黨，怎麼可以不辦初選呢？就是要把初選的日期往前提，不要等到5、6月，往前提大家都被迫要表態」。

沈富雄接著談到，在柯文哲組黨之前，兩人曾經一對一吃過飯，當時他說過，「我怎麼勸都沒辦法，因為你（柯文哲）就是喜歡搞這一套」。沈富雄也指出，柯文哲2024是非選不可，雖然藍營沒有東西可以跟柯文哲交換，而且藍營給的東西柯也不看在眼裡，但他既然組了民眾黨，就起碼要讓這個黨存活，讓不分區立委的席次維持不掉，「但是我覺得難」。

至於2024大選「藍白合」的可能性？媒體人尹乃菁坦言不容易，以前會有藍白合這樣的想法，是因為不知道侯友宜在競選連任的時候能領先多少，再加上國民黨沒有一個必贏人選時，柯文哲就會被列入考慮。不過，尹乃菁提到侯友宜在九合一大選贏了40多萬票，而且現在聲望又這麼高，代表民眾明明知道侯友宜極有機率參選2024，但是還把票投給他，所以在相當程度上解決了落跑的問題，「在這種情況下，藍白之間的合作機率就非常低了」。

柯文哲 侯友宜 國民黨

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