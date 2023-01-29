厭惡度近60% 郭正亮：蔡被民調嚇壞 換掉蘇貞昌陳明通

國安局長陳明通請辭獲准。（本報資料照片）

蔡英文 總統27日宣布由前副總統陳建仁接棒行政院長，並交付新內閣團隊要完成的四大任務，包括階段性盤整各項防疫措施、社會照顧體系總檢討、持續提升國家基礎建設，以及持續推進六大核心戰略產業。對此，前民進黨 立委郭正亮表示，其實蔡英文沒有要蘇貞昌離開，是因為後來看到民調如山倒，才會連國安局長陳明通也換掉了。

郭正亮在《鄭亦真辣晚報》節目中提到，根據他的了解，陳建仁原本要出國，他根本沒有心理準備要接閣揆。另外，郭正亮認為蔡英文基本上也沒有要蘇貞昌走，是後來看到民調如山倒，厭惡度已經快到60%，區域立委會怕，副總統賴清德也會急，所以最後連國安局長陳明通都換掉了。然而，其實大家本來不預期陳明通會走，國安局長人選是總統的職權，結果蔡英文也把陳明通一起換掉，那就表示真的被民調嚇到了。

郭正亮表示論文抄襲還會繼續跟著副院長鄭文燦，可是現在大家希望止血，因此他實在看不出來蔡英文交代的新階段四大任務，為什麼非要陳建仁來做不可？或是陳建仁這四點真的有比蘇貞昌更傑出、更適合嗎？「我看未來還是留一點讓立委去做總質詢，但是未來的問題一定很多」。最後，郭正亮預言陳建仁接閣揆以後的狀況，他估計過完這個農曆年，總質詢一開始，大概會是「磨刀霍霍向高端」。

而前衛福部長陳時中 不在第一波內閣名單中，國民黨台北市議員徐巧芯表示，民進黨現在要重新造神，陳建仁是這波造神的主要對象，而陳時中跌落神壇之後就被丟掉，「可割可棄」。

徐巧芯表示，民進黨造神上一波鎖定的目標是陳時中，比如從疫情期間開始，記者會一夜白髮、睡在哪裡、今天多辛苦、明天多可憐，任何攻擊和批評陳時中政策的人，就算是就事論事，網軍還是會全面出征，「民進黨對要造神的對象，就是用這樣的方式，這已經是模板了」。

徐巧芯認為，民進黨現在要把當初對陳時中的模板，復刻到陳建仁身上，就連蔡英文在選總統之前，也有做過一樣的事情，當時就叫「辣台妹」，也是個模板。徐巧芯表示，民進黨在每一個時期，為了選舉考量都會造神，從蔡英文到陳時中，現在換成陳建仁。

造神起來後，假設跌落神壇怎麼辦？徐巧芯坦言「將他踢掉就好」，她以陳時中為例子，別的縣市首長或是團隊敗選了還可以升官，就算管碧玲是陳時中競選團隊的人，最後還是順利入閣了。