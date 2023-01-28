「執行蔡英文路線」蕭美琴留任駐美代表

內閣人事調整，日前傳出駐美代表蕭美琴將與外交部長吳釗燮職務互換，據了解，蕭美琴將繼續擔任駐美代表。國民黨 立委江啟臣表示，吳釗燮、蕭美琴都代表「蔡英文 對美路線」，蕭美琴回台與否，主要因素可能還是民進黨派系或選舉布局考量。

「美國之音」和自由亞洲電台也報導，共和黨 美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾25日在華府國會山莊會晤蕭美琴。外委會共和黨黨團推文指出，兩人舉行非常良好的會談，討論如何在美國國會新會期強化台美「至關重要的夥伴關係」。

江啟臣表示，對美方來說，無論吳釗燮或蕭美琴都受到蔡總統信任，目前美國對此是埋單的，兩人雖行事風格不同，但大方向都是執行蔡英文政策。

立院國民黨團總召曾銘宗說，吳釗燮作風強勢，在立院答詢時常反質詢或態度強硬，朝野立委都有意見，且吳釗燮任內斷交最多國家，以前一旦斷交，官員都是離職負責，吳釗燮應下台。

此外，原本傳出可能異動的法務部長蔡清祥，昨天確定留任，蔡清祥自2018年上任後，任期已滿4年，可望打破法務部前部長陳定南的紀錄，成為史上任期最長的法務部長。

蔡清祥在法務部長任內爭議事件不少。調查局航基站2019年遺失6.5公斤安毒，後來更爆出前組長徐宿良長期勾結黑幫盜賣鉅量毒品牟利，此案在調查局前局長呂文忠任內爆發，但徐監守自盜近7年，光蔡清祥任內盜賣K他命數量位居第二。