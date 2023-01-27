冷眼集／蘇貞昌卡4年終於鬆手 綠中生代急落子

蘇貞昌內閣上任四年重大人事一把抓，形同卡住民進黨中生代四年發展的機會。（記者潘俊宏／攝影）

內閣改組的劇本已經寫好，只是幾位主角硬是演成「歹戲拖棚」。行政院長蘇貞昌終於要下台，民進黨 內總算鬆了一口氣，蘇內閣上任四年重大人事一把抓，形同卡住民進黨中生代四年發展的機會，蔡英文 總統近日雖然積極布局府院人事，但蔡政府僅剩一年多任期，2024大選在即，民進黨中生代還能有多少成長的空間？

2018縣市長選舉大敗時，當時民進黨立委李俊俋曾經高呼「中生代提早全面接班」，蔡英文總統曾回應，「我們一起來讓中生代承擔更大的責任，中生代加油，我們一起加油。」這個中生代承擔的劇本，卻因蘇貞昌組閣被卡關；李俊俋四年前呼籲「提早全面接班」，直到蘇貞昌下台，中生代接班才不只是一句口號，落選和卸任的縣市長才有歷練的部會首長職位。

去年九合一再度敗選，府院黨面臨重整壓力。副總統賴清德 出任民進黨主席，黨政正式分流，賴系人馬主導黨務人事，延攬跨派系中生代要角進駐黨機器；蔡英文則欽點政務高層人事，前副總統陳建仁、桃園市前市長鄭文燦分別出任正副閣揆，陳建仁代表蔡總統意志，鄭文燦則象徵中生代當家。賴系入黨、英系掌政，從此揭開序幕。

鄭文燦、林佳龍、林右昌、潘孟安被喻為「民進黨中生代四公子」，更是中生代接班競合的指標，隨著新潮流系鄭文燦、正國會林右昌分別落子副閣揆和內政部長後，林佳龍也被說服出任總統府秘書長，只剩親賴的潘孟安傳出「不入閣、不入黨」，藉以輔選賴清德，並與蔡政府保持一定距離。同一時期的陸委會主委邱太三、駐美代表蕭美琴也有異動升官傳聞，看得出來蔡總統這一波人事布局，不僅著眼政務功能性，更考慮中生代政治平衡，牽動2024政局。

不過，黨政人事歷練需要時間來磨，不是一上任就可以無縫接軌，更何況面對2024大選，新內閣必須是戰鬥內閣，中生代不能只喊接班，更要馬上拿出政績，否則「中生代四公子」可能會被質疑是「中生代四公仔」，中看不中用。