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護航高端、捲論文抄襲 陳建仁立院備詢將迎砲火

記者丘采薇、歐陽良盈／台北26日電
前副總統陳建仁將接任閣揆，民進黨人士憂國民黨將攻高端議題， 「是場硬仗」。（本報資料照片）
前副總統陳建仁將接任閣揆，民進黨人士憂國民黨將攻高端議題， 「是場硬仗」。（本報資料照片）

前副總統陳建仁將接任行政院長，正值立法院新會期即將於2月1日開議，民進黨人士憂心，未來在野黨可能不斷在立院質詢高端疫苗議題，陳建仁必須做好準備，才能抵擋砲火，不過勢必是一場硬仗。

民進黨立委許智傑表示，陳建仁若擔任閣揆，將開啟民進黨2023年新氣象，可望努力讓民進黨重獲人民信任。

陳建仁是學者出身，社會形象佳，且過去擔任許多改革組織的召集人，溝通能力強，加上外交、宗教界人脈廣，具有宗教家照顧弱勢情懷；這些都是陳的優勢和特質。

許智傑也建議內閣重組「三多」，包括多用事務官、多用女性、多用新面孔。他表示，這「三多」是人民的期待，也是大家對新內閣寄與的厚望。

民進黨立委王定宇表示，陳建仁組閣是「溫暖的戰鬥內閣即將就位」，會是一位非常好的行政院長。

民眾黨立委陳琬惠表示，陳建仁在2007年擔任國科會主委時，共同掛名的論文疑似抄襲，為此請辭；護航高端被外界譏為「高端聖騎士」。民眾期待內閣改組能帶來新氣象，她建議陳建仁在接任閣揆後，應先主動說明，才不會讓國人失望。

陳琬惠認為，蘇揆任職期間風波不斷，「領導改變的能力」將是外界對新閣揆的檢視重點，新內閣改組等相關人事應選擇專業人才，非政治酬庸，台灣行政程序混亂，漏洞百出，新內閣應趕緊檢討，提出具體解方來解決問題。

國民黨副秘書長、議員李彥秀認為，陳建仁缺乏「政治敏感度」可能是擔任閣揆最大的致命傷；國民黨立委洪孟楷呼籲政務官人選要用人唯才，「別只是敗選者聯盟任命或是小圈圈內找人」。

李彥秀表示，這是一個不讓人意外，卻極度失望的結果。陳建仁不是壞人，少了強烈政治性格與威脅性是出線關鍵，但缺乏「政治敏感度」卻可能是擔任閣揆最大的致命傷。而2018年8月中南部豪雨成災，陳建仁卻帶著家族到金門度假，也凸顯「不食人間煙火」的問題。

民進黨 國民黨 高端疫苗

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