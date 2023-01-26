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新聞眼／英系抬頭蘇系獨霸結束 蔡英文重掌內閣主導權

記者 丘采薇
英系的前副總統陳建仁（右）即將組閣，副閣揆也將由親英系的桃園市前市長鄭文燦（左）接任。（本報資料照片）
英系的前副總統陳建仁（右）即將組閣，副閣揆也將由親英系的桃園市前市長鄭文燦（左）接任。（本報資料照片）

新行政院長將由前副總統陳建仁接任，過去蘇貞昌將行政資源一把抓的時代將結束。未來新內閣依然會維持表面的派系平衡，但內閣風格可能回到林全及賴清德組閣的時代，也就是由蔡總統主導政策及人事。

過去四年，蘇貞昌擁有蔡總統完全授權，蘇系也在黨內獨霸，其他派系幾乎沒有插手空間。不只與蔡總統最親近的英系很難對內閣指指點點，私下也會自嘲沒位置、「加入蘇系算了」，就連以往與蘇系友好的新潮流系也曾被整頓，例如新系的自來水公司董事長魏明谷突然被撤換，蘇還對外宣布將減少政治酬庸，讓新系非常不滿。

不過蘇的強勢其實也是蔡總統用他的原因。在2018年敗選後，蔡政府聲望跌落谷底，時任閣揆賴清德堅持請辭為民怨負責，當下亟須強勢閣揆領導，蘇因此成了不二人選。隨後蘇陪伴蔡度過2019年總統初選、2020總統大選、2021四大公投案，蘇也成為蔡鎮壓其他派系的擋箭牌，兩人各取所需，合作愈來愈緊密。

蘇在任期間，時不時就有傳聞指內閣可能改組，總統府都主動強力幫蘇辯護，強調蔡總統對蘇的重視，不過去年11月九合一敗選後，「發現金」政策再度讓改組傳言滿天飛，這次府對蘇的態度卻曖昧不明，「英蘇體制」因此瓦解。

如今英系的陳建仁即將組閣，副閣揆又由親英系的鄭文燦接任，英系等於正副閣揆全拿，勢必掌握所有行政資源，蔡總統在內閣中的角色也會增強。但回顧林全及賴清德擔任閣揆的時代，無論是「前瞻基礎建設計畫」、台大校長管中閔案等，都因閣揆沒辦法全權做決定，導致處理過程產生爭議，外界都非常關注陳建仁組成的內閣是否走回老路。

往後的日子，蔡總統與閣揆的關係將非常奧妙，總統是否有權無責，閣揆是否有責無權，也將再度搬上檯面討論。

賴清德 公投

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黑白集／只要貫徹蔡英文意志 誰接閣揆沒差別

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