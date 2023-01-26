黑白集／只要貫徹蔡英文意志 誰接閣揆沒差別

如無意外，蔡總統27日將公布新任行政院長人選。但就算再有意外，也不令人意外；原因是，這齣鬧劇在民進黨 九合一敗選後已整整上演了兩個月。此次的歹戲拖棚，早已讓人對新內閣不抱期待。

目前傳出將接閣揆的，是前副總統陳建仁。兩個月來，從蘇貞昌留任，到蘇嘉全、陳建仁、顧立雄等人「可能接任」；再從蘇貞昌「請辭待命」，又回到顧立雄、蘇嘉全、陳建仁「可能接任」，跳針再跳針，民進黨的人才庫顯已枯竭。

綜觀這些曾經的「準閣揆」，「首選」的陳建仁在疫情 期間屢因發言欠缺專業，令人側目；又被譏為「高端疫苗 業務員」，飽受質疑。蘇嘉全之濫用特權、顧立雄之囂張跋扈，亦難謂適任。別說「一時之選」，要說是「敗戰處理」，都很勉強。

在新北市長選舉慘輸的林佳龍，也被點名，點名者說他「沒有瑕疵」。換成白話文，是說他沒有「論文抄襲」問題。如果這也能成為接任政府要職的理由，蔡政府對接班者的風格、能力與操守之挑選，也未免太低了。

不論陳建仁、顧立雄或蘇嘉全，三人唯一共同點是：都深獲蔡總統信任。說穿了，蔡英文不過是要找一個能「貫徹」她意志的代理人。既然如此，換誰當閣揆，又有何差別？蔡總統是要「開創新局」，還是「捍衛權力」，已一覽無遺。