農委會認研究案抄襲要追經費 張善政：還在炒作沒意思

桃園市長張善政擔任宏碁副總期間的計畫案，被農委會認定抄襲。（本報資料照片）

桃園市長張善政 15年前擔任宏碁 公司執行農委會研究計畫的主持人，研究案選前被質疑抄襲，農委會經三次專案小組會議認定有「實質相似（抄襲）」，將依比率追回5%至10%計畫經費；針對撰寫報告的研究人員，也將開審查會議，研議是否停權3年、不得接農委會計畫。張善政對此表示，選舉已過還在炒作這議題沒意思

張善政任計畫主持人的2007至2009年「農業電子化發展策略分析與規畫」案被認定抄襲，農委會要求償，被質疑是秋後算帳。張善政昨說，相信宏碁會妥善處理。桃園市政府新聞處長羅楚東說，內閣改組傳聞甚囂塵上，農委會的動機令人起疑。

專案小組召集人、農委會副主委陳駿季說，宏碁服務計畫共協助6個工作項目，其中涉及侵權疑義為第一大項「協助國內農業資訊化發展規畫」的子計畫，經7位外部委員的專案小組討論後，201篇中有6篇涉及與已發表的參考文獻實質近似，認定侵權、違反契約。

陳駿季說，求償會依照比重不同，推估占5%至10%，金額會盡快算出正式行文給宏碁公司。

陳駿季說，該事件去年9月底爆發後，農委會先初步檢視，要求宏碁回覆，後續組成專案小組複審，過程中先以40％以下的條件、設定兩行半，用論文系統比對；再將疑似重複部分，以人工方式跟原始報告做一對一、質與量比對。最後委員一致確認，文字重複部分與已發表的參考文獻實質近似。

該計畫當年也經過審查，農委會把關是否出問題？陳駿季表示，當時委員確認多數工作都有達成，不能因現在有問題，就認為當初審查有問題。

不過，農委會未公布7位外部委員名單，陳駿季說，不透露名單是因希望保護審查委員不受外界干擾，並指7人中有法律專家、行政專家，有對過往服務計畫執行過程了解的人，也有曾擔任農委會計畫審查委員的專家，及智財權專家和資訊專家。