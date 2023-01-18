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「發現金」特別條例藏空白授權 6頁要3800億藍批荒唐

台灣新聞組／台北18日電
國民黨立委楊瓊瓔（紅衣者）不滿許多部會連報告都不送就想闖關，民進黨黨團總召柯建銘（右）上前溝通。（記者杜建重／攝影）
國民黨立委楊瓊瓔（紅衣者）不滿許多部會連報告都不送就想闖關，民進黨黨團總召柯建銘（右）上前溝通。（記者杜建重／攝影）

財政部日前統計去年稅收超徵4900億元（台幣，下同，約161.9億美元），政府端出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，規畫包括「發現金」，將運用3800億元預算國民黨立委洪孟楷昨批評，行政院條例草案僅六頁，平均一頁600億元，其中更直接要求立法院「授權」行政院做後續預算使用，根本是「荒唐」。

洪孟楷質疑，3800億元中，1000億元用在「強化經濟及社會韌性」，又是一個民進黨主政下的文青名詞，內容是什麼完全沒寫，什麼都可與經濟、社會沾上邊，那買武器算不算強化韌性？數位部之前開發麵線點餐系統算不算？什麼都能解釋，就是毫無限制，「就是空白支票亂開」，執政黨意圖拿普發現金偷渡，想要空白授權，如民進黨要護航這樣的條例，不僅自我矮化立院，也不尊重民意。

國民黨立委王鴻薇更怒批條例沒有訂出機制標準，只是一個花錢、撒幣的條例，根本是失職。

昨天聯席審查會開始前，國民黨立委翁重鈞當面怒嗆民進黨團總召柯建銘不懂預算法，且相關部會未送交報告及書面資料，引發會議主席、國民黨立委楊瓊瓔不滿，最終各部會緊急補送報告才平息怒火開始開會。

翁重鈞說，他支持普發現金，但不同意普發現金還要涵蓋行政授權，「連計畫都沒有怎麼會有預算？很離譜」，尤其，今年是選舉年，授權行政院核定綁樁預算，完全不符合規定，也跟普發現金意旨不同，希望不要破壞預算制度。

柯建銘事後受訪表示，不要用一個比較聳動的名詞，什麼叫「霸王式」？法律案送進來大家討論，國民黨只有發現金，執政黨除發現金，還有韌性經濟、勞健保、台電，整個國家重大的事情都在這裡處理，並非只有單純發現金，「不能說我們範圍比較寬就是霸王，用這樣的語彙是不對的」。

對於民進黨立委林俊憲批評國民黨「比皇帝還難伺候」，柯建銘也稱「不是發現金就天下太平」，國民黨副發言人呂謦煒質疑，用法律條文技術性拖延發現金進度的是民進黨，意圖欺矇人民頭家的也是民進黨，「讓天下不太平的正是民進黨。」

呂謦煒表示，國民黨針對盡速發現金舉雙手贊成，但民進黨卻意圖透過發現金夾帶「私貨」蒙混過關，國民黨站在為人民把關納稅錢的立場絕對不能接受，面對人民的急迫需求，請民進黨「高抬貴手」，別再用爭議性法案技術性拖延發現金。

國民黨 民進黨 預算

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