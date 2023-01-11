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陳明通為林智堅喊冤 呂秀蓮批師生詐欺

台灣新聞組／台北11日電
國安局長陳明通(右)指導林智堅(左)論文出包，陳明通出席朝野協商表示，林智堅論文門是冤案，若通過這樣提案無法接受。(本報資料照片)
國安局長陳明通(右)指導林智堅(左)論文出包，陳明通出席朝野協商表示，林智堅論文門是冤案，若通過這樣提案無法接受。(本報資料照片)

調查員余正煌指控新竹市前市長林智堅抄襲論文，並向台北地院提起刑事自訴，北院今天將開庭審理。國民黨立法院黨團透過預算提案，要求林智堅論文指導教授、國安局長陳明通道歉並下台。陳明通昨晚出席朝野協商時說，「林智堅的案子確定冤案」，無法接受通過這樣的提案。

不過，前副總統呂秀蓮昨天再次談到論文抄襲事件表示，論文事件是學術詐欺，有這種老師才有這種學生，校長、教育部長不用負責嗎？應該當作一個歷史共業，好好處理。她也說，「未來的『賴總統』如果可以趕快延攬一些有經驗的專家，研擬應興應革的方案，就可以挽救民進黨。」

呂秀蓮接受網路節目「新聞不芹菜」專訪表示，學術應該有至高無上的尊嚴與神聖，應該進行制度性革新，賴清德應該有一組人，全面興革，擬出方案，要處理全部處理。

為什麼蔡英文總統還要重用陳明通當國安局長？呂秀蓮說，綠營說法是，跟中國大陸有交手經驗的只有陳明通，所謂「中國通」，非用陳明通不可，「這理由是不是大家可以接受？」一個國家的底蘊就看人民的教育水準，學術詐欺不可原諒，如果賴清德有心全面興革，就一定要做，否則學術腐爛到家，國家沒有前途。

對於民進黨台北市議員王世堅因砲轟林智堅是「草包」，遭黨內點名開除王世堅，「卡神」楊蕙如則在臉書表示，「支持王世堅，論文抄襲仔林智堅的新竹棒球場就是弊案」。楊蕙如指出，看看林智堅、新竹市前副市長沈慧虹蓋的破爛球場，讓台灣讓新竹丟臉丟到國際了，抄襲論文被取消兩個碩士的都沒被開除了，憑什麼幫抄襲仔抄論文的人，有資格說要開除王世堅黨籍？

民進黨新竹市議會黨團要求引用錯誤數字評論的王世堅道歉，並呼籲黨中央開除王的黨籍。王世堅昨天強硬回擊，要向非1450、網軍、名嘴的社會大眾致歉，「要開除就開除吧，我不抗辯」。

民進黨代理秘書長林鶴明表示，民進黨敗選後，全體上下都應反躬自省，虛心檢討；民進黨必須深刻面對缺點並改變，才對得起人民的支持。

民進黨 林智堅 呂秀蓮

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