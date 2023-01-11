蘇貞昌下台陳建仁接閣揆？黨政高層：很快會發生

行政院長蘇貞昌（中）10日出席「鳳凰獎楷模表揚典禮」表示，選舉失利就該好好檢討，沒有小輸大敗的問題。(記者季相儒／攝影)

民進黨 九合一敗選後，內閣改組備受關注。黨政人士昨天表示，行政院長蘇貞昌今天將在與蔡總統的周三例會中提出辭呈，並於本周五立法院預定休會當天率內閣總辭；至於接任閣揆人選，鎖定前副總統陳建仁，搭檔副閣揆人選桃園市前市長鄭文燦，黨政高層透露：「陳建仁接閣揆這件事，很快就會發生」。

行政院昨未證實蘇揆開始打包。蘇貞昌也表示，行政院長的任免是總統職權，應該尊重，隊伍該怎麼調整，時候到了自然會公布。

黨內研判，民進黨主席補選將於15日投票，副總統賴清德 已確定當選黨主席，下周三中常會交接後，內閣人事也將底定，黨政同步換血。黨政人士說，蘇內閣總辭，改組幅度不會太小。對於內閣改組，蔡總統曾在元旦回應媒體提問時說「有定案就會報告，大家不用過度臆測，目標就是穩定政局，開創新局。」

陳建仁日前擔任總統特使出訪教廷，參加故教宗本篤16世喪禮，期間會晤日前曾遭中國打壓的香港榮休樞機主教陳日君。剛從梵蒂岡返台的陳建仁，前晚突然在臉書公布照片自曝近況，被黨內解讀「政治味」濃厚。

不過，也有黨內人士分析，考量明年總統大選，陳建仁並非適合的戰鬥內閣；這讓鄭文燦雖有論文爭議，閣揆之位仍未被淘汰。

立法院周五將休會，昨天下午，有網媒報導蘇貞昌已在收拾行政院辦公室物品，並致電給熟識的朋友問候，期間有人問他是否確定要「休息」，他則語帶保留地回覆：「我什麼都沒有說喔！」讓外界揣測即將去職。

行政院發言人羅秉成則回應表示，是針對年節禮品安排包裝及寄送事宜，並無所謂辦公室「打包」。

綠營資深黨員昨喊話，蘇貞昌在九合一選後口頭請辭，獲得總統慰留後，歷經46天，應主動向總統請辭，尤其昨天立法院三讀通過平均地權條例、氣候變遷因應法等多項法案，可視為蘇任內政績，「此時應完美轉身，才會是一個好的政治家。」

另據台灣中國時報報導，針對外傳蘇貞昌將向蔡英文請辭一事，總統府發言人張惇涵表示，他沒有新的回應，內閣改組議題，答案跟之前一樣，有定案就會報告，大家不用過度臆測。

副總統賴清德參選民進黨主席，昨天到宜蘭舉辦政見發表會，民進黨支持者擠滿會場，氣急敗會批評基層經營不扎實，一直輸一直輸。許多人因為搶不到發言而大暴怒氣，逼得延長發問時間。賴清德回應，雖然去年底選舉失敗，但失敗要面對檢討，唯有團結才有機會，「打斷手骨顛倒勇」。

前副總統呂秀蓮 昨天說，現在民進黨主政的人，完全把黨魂、黨德忽略掉，但她覺得「賴清德還知道」。

呂秀蓮昨接受網路專訪，對於內閣改組，呂表示，她認識的蘇貞昌是知所進退的人；2005年蘇貞昌擔任民進黨主席，因縣市長敗選下台，當時蘇貞昌知恥近乎勇，「我了解他是這樣的政治人物，這次拖到那麼久，可能是蔡總統要換人也要換對人，蔡總統需要一點時間。」