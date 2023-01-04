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今春將訪美 柯文哲：民眾黨要邁向執政黨

記者歐陽良盈／台北4日電

民眾黨主席柯文哲布局2024總統大選，預計今年春天訪問美國，訪美被視為總統候選人「必考題」。柯文哲昨說，台灣要備戰、能戰，才能避戰，「抗中保台」不能只是喊口號；民眾黨新任秘書長周台竹說，柯文哲訪美時間點經雙方討論後，原則上會落在今年春天，此行主要是讓美國感受到民眾黨對美方的重視。

民眾黨秘書長謝立功卸任，由台北市涉外事務前總監周台竹接任，柯文哲昨出席交接典禮。周台竹昨預告，柯文哲今年春季將訪問美國，詳細時間還在討論；柯文哲說，美日中的中美問題處理好，大概台灣的問題就解決一半，民眾黨要邁向執政黨，有些基本工作要做，所以這是聘任周台竹來當民眾黨秘書長最重要的原因。

周台竹說，美國是台灣最重要的盟友，相信沒人會反對，萬一當對岸有任何舉動，美國有足夠實力能幫助台灣。在外交兩岸政策，台灣一定會想盡辦法讓兩岸和平解決雙邊分歧，比較符合各方利益。

至於媒體報導，新北市長侯友宜和鴻海創辦人郭台銘在九合一選舉前密切接觸，並談及正副總統「搭檔」問題。柯文哲昨說，這個消息怪怪的，他跟郭台銘見面過很多次，媒體也沒有寫什麼；選舉是過程，在過程中凝聚共識或聚焦問題，不是老是講誰跟誰配、各種陰謀論等。

柯文哲 郭台銘 侯友宜

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