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2024迫在眉睫 趙少康：在野黨要聯合起拉下民進黨

記者彭宣雅／台北即時報導
中廣董事長趙少康今天表示，2024在野黨應該聯合起來，把民進黨拉下來。(記者彭宣雅／攝影)
中廣董事長趙少康今天表示，2024在野黨應該聯合起來，把民進黨拉下來。(記者彭宣雅／攝影)

2024年總統大選人選受矚目，中廣董事長趙少康表示，鴻海創辦人郭台銘是好的人選，希望越來越多人出來越好，多多益善，目標是把民進黨政府拉下來，若民進黨政府繼續幹，是台灣的災難。

趙少康今天參加中華民國核能學會第32屆第3次會員大會；近期郭台銘因為BNT疫苗槓上衛福部長薛瑞元，並以「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」暗諷，雙方隔空交火。

趙少康說，他(郭)一定是有感而發，他當時率先呼籲，帶頭、身體力行去買了1500萬劑BNT，也引起台積電、慈濟一起合作，當時1500萬劑對台灣當時蠻重要的，「很合理嘛」，他媽媽打了三劑BNT，覺得第四劑打別的不放心，事實上，很多青少年也是這樣，當時學校打的是BNT，加強劑希望打同樣的，這是人之常情。

趙少康表示，講他(郭)是推銷員，衛福部長太過頭了，那就是完全沒有一個部長的格調，他(郭)回擊禽獸朽木，是「剛好而已」。

趙少康說，郭台銘最近比較積極，大家會揣測是否是因為2024靜極思動，因而起心動念，他不知道，就算是，也很正常；因為上次沒成功，這次再接再厲也很正常，所以未來(2024)可能會蠻熱鬧的，整個政情變化會蠻有趣的，值得觀察。

媒體提問，郭會是2024好的人選嗎？趙少康說，「當然是一個好的人選」，我們希望越多好的人出來越好，多多益善，最怕大家都部出來，目標是把民進黨拉下來；民進黨繼續搞下去，兩岸也會有戰爭，能源也會缺乏，越來越貴、越來越缺電，問題很大；民進黨繼續幹，是台灣的災難；所以在野要聯合起來，把民進黨拉下來，讓它不能繼續執政。

民進黨 趙少康 BNT

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