郭台銘被指推銷員 蘇回酸 柯：高端推銷員卻指責別人

衛福部長薛瑞元與鴻海創辦人郭台銘隔空交火，行政院長蘇貞昌說，「政務官這樣的講法，我要表示道歉，不要這樣講才好。」（記者曾學仁／攝影）

衛福部長薛瑞元與鴻海創辦人郭台銘 為BNT疫苗 議題隔空舌戰。行政院長蘇貞昌昨說，這件事兩人都有對也有錯，薛瑞元不能把這個跟推銷員一起講，「政務官這樣的講法，我特別要表示道歉，不要這樣子講才好。」薛瑞元昨表示，謝謝長官幫他解釋這件事情，並向對方道歉，「造成院長的一些困擾，我自己知道分寸了。」

郭台銘建議採購BNT次世代疫苗，薛瑞元日前調侃說，「聽起來好像是BNT的推銷員」，郭台銘則在臉書反批「朽木為官，禽獸食祿」，引發軒然大波。

蘇貞昌昨受訪表示，郭台銘熱心積極，對BNT情有獨鍾，在國家需要時花大錢和台積電、慈濟等買了大量疫苗供國人使用，政府非常感謝；但薛瑞元不能把這個跟推銷員一起講，雖然不是那個意思，但容易被人連在一起，怪不得郭台銘就跳起來了，「這樣不好」。

衛福部長薛瑞元。（記者陳正興／攝影）

蘇貞昌也說，郭台銘馬上罵薛瑞元是朽木、是禽獸，「這也不要、不好」，他相信這不是好的對應方式，總是希望大家一起熱心積極。由於目前還有400萬劑疫苗，國人現在因為疫情穩定、打氣很低，薛瑞元是從全面角度考量，認為莫德納和BNT疫苗是完全一樣的效果，不必在又花很大經費去買，薛瑞元也沒有錯。

蘇貞昌說，大家都可以平心靜氣，萬一哪天真有需要，政府一定會買足疫苗，現在疫苗非常足夠，請大家放心。

台北市長柯文哲昨說，他上網去查，才知道郭用字是出自三國演義，後來發現，後面駡得更凶的字沒有拿出來用，「老郭怎麼會用這麼厲害的字眼。」

至於郭台銘被薛瑞元稱像BNT推銷員，柯說，這個就是「高端的推銷員，指責別人是BNT的推銷員」。