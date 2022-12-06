大巨蛋卡在中央  蔣萬安拚1年內啟用

台北市長當選人蔣萬安（右）5日率團隊至市府，與台北市長柯文哲（左）進行交接會議。(記者余承翰／攝影)

台北市長當選人蔣萬安昨天拜會現任市長柯文哲 ，柯點出下任市長最重要工作是2050淨零碳排，而且許多案件仍卡在中央，大巨蛋則要考驗蔣的智慧。蔣表示，大巨蛋就是要確保安全第一，如果預估6月試營運、最快9月可啟用，他會落實承諾在上任1年內讓大巨蛋啟用，讓大巨蛋成為符合市民期待且可以辦棒球賽事的運動場地。

不過，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，目前未取得防火避難及排煙審查的正式認可函，啟用時間可能更晚。

蔣萬安昨率交接小組召集人林奕華、競辦總幹事顧問陳國君、競辦發言人鄭世維及辦公室主任顏邦峻等人出席閉門交接會議。柯、蔣互贈禮物，柯送蔣市府出版的社宅叢書，蔣回贈2套知名小提琴家林昭亮、胡乃元在國家音樂廳的音樂會門票，邀請柯文哲、陳佩琪夫婦和柯爸柯媽聽音樂會。

柯文哲承諾「一定盡力協助，讓新政府盡快接手。」他列舉24項府級列管交接項目，包括大巨蛋、社子島等，也包括覆議失敗的警察 局錄影監視器預算 。柯還提醒蔣注意財政紀律並表示，大家都很想討好大眾，很容易用錢比較鬆，但欠債是要還，還要繳利息，任內利息降到4億多元台幣，不過美國升息後，現在利息已經超過9億元。

蔣萬安說，他希望透過充分溝通讓市政無縫接軌，包括春節交通、治安等攸關市民生活需求事項，另外，韓國梨泰院事件後，北市府跨年晚會、台灣燈會都是大型活動，希望給巿民有舒適的體驗，人員配置、大眾運輸接駁等都要即刻了解。

蔣萬安也提到台北市幾項重大工程招標不順利，都更瓶頸、內湖交通改善、公有市場改建進度、士林北投科技園區招商，希望柯市府提供細部資料以便提早因應，蔣萬安強調「我與市府交接團隊會即刻捲起袖子上工、幹活。」

蔣萬安並當場邀請柯文哲擔任市政顧問、參加年底跨年晚會，柯表示「要不是當市長，我根本不參加跨年，盡量不要找我」。