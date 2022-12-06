我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭露推特壓杭特拜登醜聞後 馬斯克：自己很可能被暗殺

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

大巨蛋卡在中央  蔣萬安拚1年內啟用

記者林麗玉、潘才鉉／台北6日電
台北市長當選人蔣萬安（右）5日率團隊至市府，與台北市長柯文哲（左）進行交接會議。(記者余承翰／攝影)
台北市長當選人蔣萬安（右）5日率團隊至市府，與台北市長柯文哲（左）進行交接會議。(記者余承翰／攝影)

台北市長當選人蔣萬安昨天拜會現任市長柯文哲，柯點出下任市長最重要工作是2050淨零碳排，而且許多案件仍卡在中央，大巨蛋則要考驗蔣的智慧。蔣表示，大巨蛋就是要確保安全第一，如果預估6月試營運、最快9月可啟用，他會落實承諾在上任1年內讓大巨蛋啟用，讓大巨蛋成為符合市民期待且可以辦棒球賽事的運動場地。

不過，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，目前未取得防火避難及排煙審查的正式認可函，啟用時間可能更晚。

蔣萬安昨率交接小組召集人林奕華、競辦總幹事顧問陳國君、競辦發言人鄭世維及辦公室主任顏邦峻等人出席閉門交接會議。柯、蔣互贈禮物，柯送蔣市府出版的社宅叢書，蔣回贈2套知名小提琴家林昭亮、胡乃元在國家音樂廳的音樂會門票，邀請柯文哲、陳佩琪夫婦和柯爸柯媽聽音樂會。

柯文哲承諾「一定盡力協助，讓新政府盡快接手。」他列舉24項府級列管交接項目，包括大巨蛋、社子島等，也包括覆議失敗的警察局錄影監視器預算。柯還提醒蔣注意財政紀律並表示，大家都很想討好大眾，很容易用錢比較鬆，但欠債是要還，還要繳利息，任內利息降到4億多元台幣，不過美國升息後，現在利息已經超過9億元。

蔣萬安說，他希望透過充分溝通讓市政無縫接軌，包括春節交通、治安等攸關市民生活需求事項，另外，韓國梨泰院事件後，北市府跨年晚會、台灣燈會都是大型活動，希望給巿民有舒適的體驗，人員配置、大眾運輸接駁等都要即刻了解。

蔣萬安也提到台北市幾項重大工程招標不順利，都更瓶頸、內湖交通改善、公有市場改建進度、士林北投科技園區招商，希望柯市府提供細部資料以便提早因應，蔣萬安強調「我與市府交接團隊會即刻捲起袖子上工、幹活。」

蔣萬安並當場邀請柯文哲擔任市政顧問、參加年底跨年晚會，柯表示「要不是當市長，我根本不參加跨年，盡量不要找我」。

柯文哲 警察 預算

上一則

綠提修法拒黑金槍毒 藍質疑敗選轉移焦點

下一則

都與黑道扯不清？立委補選吳怡農、王鴻薇互嗆

延伸閱讀

大家想討好但欠債要還 柯文哲交接提醒蔣萬安財政紀律

大家想討好但欠債要還 柯文哲交接提醒蔣萬安財政紀律
下一步選中正萬華立委？ 黃珊珊：不知大家在急什麼

下一步選中正萬華立委？ 黃珊珊：不知大家在急什麼
觀察站／再戰小英男孩 王鴻薇與時間賽跑

觀察站／再戰小英男孩 王鴻薇與時間賽跑
北基桃組小內閣 傳挖角侯友宜人馬

北基桃組小內閣 傳挖角侯友宜人馬

熱門新聞

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認她英國倫敦大學政經學院論文不存在訴訟，蔡英文律師允諾將帶論文到法院勘驗。圖為2019年總統府將論文原稿供媒體參閱。(本報資料照片)

問論文卻給證書？蔡英文博士論文原本 將首現身法庭

2022-11-30 02:29
桃園市長鄭文燦台大論文涉抄襲遭撤銷，鄭文燦2日出席中華郵政桃園物流園區，神情若有所思。記者季相儒／攝影

台大碩士論文遭撤銷 鄭文燦：願坦然面對 願再一次致歉

2022-12-02 11:53
白宮11月30日宣布，總統拜登將於12月6日造訪亞利桑那州台積電工廠，出席台積電當天舉行的上機典禮。 中央社

白宮：拜登將出席12月6日台積電亞利桑納廠上機典禮

2022-11-30 10:49
民進黨九合一選舉慘敗，蔡英文總統(左二)辭去黨主席，預計由高雄市長陳其邁(右二)代理。但黨內有人憂心行政院長蘇貞昌(右)被慰留後，「英蘇系」對黨權及內閣人事不會放手，建議副總統賴清德(左)參選黨主席，提早布局2024。(本報資料照片)

選黨主席 綠委推賴清德 英蘇系不願放權 賴系且戰且走

2022-11-29 02:30
立委蔡適應登記參選立委時，還特別秀出台北大學博士畢業證書。（本報資料照片）

博士論文遭撤銷 綠委蔡適應：深表歉意尊重審議結果

2022-12-03 02:58
台北市議員當選人王鴻薇（圖）在黨主席等人的勸進下，決定轉戰立委補選。(記者許正宏／攝影)

一度拒接電話…王鴻薇曝補選立委 先生「快氣瘋了」

2022-12-01 21:17

超人氣

更多 >
遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡
胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手
哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴
亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀