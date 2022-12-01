黑白集／選前超韓趕日 選後春夢乍醒

主計總處預測台灣今年人均GDP為3萬2914美元，較IMF預測低，且主計長面對媒體詢問時也改口表示，今年跟明年都不一定，要看匯率而定。(本報資料照片)

中央社10月中發出一則訊息：國際貨幣基金（IMF）預測台灣今年人均GDP將超越韓日，「冠居東亞」。這則喜訊讓人半信半疑：台灣還困在疫情 中，人們並不覺得口袋變深，怎麼轉眼就能「超韓趕日」？選舉結束，這場春夢立馬真相大白：「超越日韓」只是傳說，並未成真。

主計處日昨發表台灣人均GDP預測數，為3萬2914美元，不僅遠低於IMF估計的3萬5510美元，甚至低於去年的3萬3140美元。比起南韓的人均3萬3590，或日本的3萬4360，顯然均未超越。所幸，先前大家對好消息並未喜出望外，因此當真相揭曉，人們似乎也不必太過失望。

IMF何以做出如此離譜的預測，原因有待查考。一種可能是，台灣提供給IMF的數據過度樂觀，或者刻意浮誇，導致這個老牌的國際金融監督機構作出誤判。

IMF本來信譽甚佳，但它預測台灣「超韓趕日」，台灣民眾多半感到不可置信，現在證明民眾直覺更為準確。主計處的修正手法，看起來很眼熟，和陳時中 的「校正回歸 」是同一模子打造。

若以陰謀論觀點看待，此事或許是蔡政府選舉操作的一環：選前不斷「好康大放送」，選後再慢慢打消。就像主計處發表的每戶財富統計，台灣每戶平均是80萬美元，居全球第三。這種大夢，也只有蔡政府敢編織吧！