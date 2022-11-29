抬轎還是坐轎?朱立倫是否動念選總統 藍焦慮

9合1選舉，國民黨睽違8年，讓台北市、桃園市藍天再現，達成黨主席朱立倫6都過半的目標。(本報資料照片)

這次9合1選戰，國民黨 主席朱立倫成為勝選黨主席，穩住領導地位，但馬上就要布局2024總統和立委選舉，朱立倫究竟要抬轎還是坐轎，黨內高度關注。

經歷2020年總統選舉大敗，國民黨今年9合1選舉終於反敗為勝，但許多國民黨支持者這兩天相互提醒，高興一天就好，因為這次贏，不代表2024年穩贏，怕朱立倫重蹈前主席吳敦義 覆轍，重演2020年翻盤的慘痛經驗。

9合1選前，國民黨內盛傳朱立倫無論如何都不會從黨主席的位子下來；9合1大勝，朱立倫是不是又動念選總統，引發黨內焦慮。

黨內人士認為，朱立倫若選總統，國民黨鐵定贏不了，若朱堅持要選，黨內就要有所防備，力阻他出線，避免重蹈吳敦義為了選總統，找了鴻海創辦人郭台銘入黨，把黨內攪得分崩離析的覆轍。

曾任縣市長的國民黨重量級人士透露，朱立倫若動念參選總統，黨內會有各方勢力阻止，甚至有藍營人士已開嗆，不惜出走民眾黨，支持柯文哲 競選總統，屆時藍營恐爆出走潮。

據了解，柯文哲備戰2024年大選，除了找專業人士修補國政學分，也積極拉攏國民黨人士，包括馬政府前官員、前縣市長、國民黨企業界重量級金主，都和柯文哲有往來。

4年前國民黨有韓國瑜帶動「韓流」強襲全台，狂贏15縣市，形成地方包圍中央之勢，當時的國民黨主席吳敦義不諱言自己是操盤全局的人，但不少網友到他臉書留言，藍軍大勝是因為討厭民進黨，不代表認同國民黨，拜託吳敦義不要出來選總統。

朱立倫這次操盤選戰，多處縣市提名引爆爭議，被批評乾綱獨斷。黨內人士認為，「雖不會投靠民眾黨，但朱布局總統大選必須無私無我，他的黨主席位子才能坐得穩」。