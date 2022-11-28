拚2024大位？侯友宜：一家人能溝通 盧秀燕：沒想過

選後第一天，新北市長侯友宜27日前往捷運十四張站視察安坑輕軌機廠行控中心，被問到會不會承諾做滿市長任期，他表示，最重要是把握當下，為國家做事。（記者胡經周／攝影）

國民黨 九合一選舉大勝，黨主席朱立倫聲稱會「無私無我拚2024」。新北市長侯友宜 昨天表示，一家人什麼事情都能溝通、包容及關懷，國家需要團結力量，他會把握當下，在工作崗位為國家人民做事，不分你我、族群、黨派。台中市長盧秀燕直言，「從來沒有想過這事」。

本報系聯合報報導，新北市長選舉中，侯友宜在投票率低迷下，仍以近46萬票擊敗民進黨林佳龍，且29區全勝，聲勢更勝以往，外界好奇他未來是否可能參選總統。

侯友宜表示，每個人都是要抱著「阮攏係一厝家人（我們都是一家人）」的想法，尤其是為中華民國 ，國家需要團結有力量，好好攜手合作，努力做事，讓國家及這塊土地更好。

朱立倫提這次選舉是「非綠陣營」勝利，媒體詢問侯友宜是否會跟台北市長柯文哲合作參選總統？侯友宜說，「中華民國是國、台灣是阮欸厝（我們的家）」，家裡有什麼問題、意見，都可以溝通、包容跟關懷，凝聚共識，一起努力讓中華民國更好。

盧秀燕也大贏對手蔡其昌27萬多票，成功連任。昨她以車隊謝票，被問到「是否達到2024總統門檻？」盧直言「想太多了，從來沒有想過這事」，並說「我競選的是台中市長，未來四年會更加努力回報大家」。

台北中國時報報導，前彰化縣長卓伯源昨率先呼籲，盼侯友宜聯合在野力量，組成在野聯盟下架中央執政的民進黨。國民黨立委鄭麗文直言，這次九合一選舉結果就是人民用選票支持侯友宜問鼎總統，更上一層樓。

卓伯源指出，下架民進黨已是全民共識，凝聚者需是民意領航者，全民放眼台灣，「唯有侯友宜可以聚攏人心」，聯合台灣指標人士，組成大聯盟平台，贏回中華民國。

鄭麗文指出，選舉期間，林佳龍一直用侯友宜要選總統這件事攻擊他，卻未對侯造成困擾與影響，表示選民已經接受這件事，壓倒性勝利的票數代表選民對侯有更上一層樓的期待。