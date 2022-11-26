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朱立倫領藍大勝 侯友宜成最強諸侯 2024之爭提前開打？

記者 劉宛琳
侯友宜這次在新北又贏得漂亮，儼然藍營的領頭羊。(記者林俊良／攝影)
侯友宜這次在新北又贏得漂亮，儼然藍營的領頭羊。(記者林俊良／攝影)

九合一選舉，國民黨大勝。國民黨主席朱立倫「沒收初選」，造成桃園、苗栗、澎湖提名爭議不斷，引發藍營分裂危機；雖然國民黨輸掉竹市、苗栗，但拿回北桃大本營，讓朱有直攻2024的正當性。但當「藍營新天王」侯友宜聲勢鵲起，外界都在關注朱立倫對黨內總統初選遊戲規則的制訂，能否做到大公無私，還是成為黨內憂心的「吳敦義2.0」？

朱立倫過去不斷強調，「2024國民黨要贏，就要推出最強候選人」，2022拿回台北、桃園，也證明了朱的領導力；但朱是不是就能成為最強候選人？黨內一直有雜音。四年前此時，時任國民黨主席吳敦義也曾動念選總統，甚至想找朱立倫搭檔，但爭取者眾，吳敦義並不被看好。

吳敦義之例，證明了打贏2022，不一定能選2024；卻因為吳無法選，引發一連串「總統初選之亂」，競爭到最後造成的內傷與分裂，成為2020大敗的主因之一。雖近日也有傳言，朱立倫不一定會選，但除非朱立倫主動表態，或是在初選辦法上做到公平公正，否則初選之亂恐怕還會重演。

侯友宜這次積極輔選，本身在新北又贏得漂亮，儼然藍營的領頭羊，並成為最強地方諸侯，2024的總統選舉沒有人可以忽視他的存在；而且，侯友宜始終也是國民黨內民調最高的一位，未來黨內重要決策方向，尤其攸關2024，可能都少不了侯的影子。

高雄市前市長韓國瑜日前強調，2024年國民黨負責人不能自私自利，「誰能贏、誰能力強，支持誰，成功不必在我」，正反映出國民黨在2022勝選後，想要再勝2024的問題核心。國民黨若還想重返執政，應借鏡四年前的慘痛經驗，否則內憂未解，重返中央執政之路依舊難行。

國民黨 吳敦義 侯友宜

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