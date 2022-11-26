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決戰桃園 張善政批綠無良 鄭運鵬嗆藍糟蹋桃園

台灣新聞組／桃園26日電
張善政選前之夜活動，國民黨主席朱立倫（左）、副主席連勝文（右）站台力挺。（記者陳正興／攝影）
張善政選前之夜活動，國民黨主席朱立倫（左）、副主席連勝文（右）站台力挺。（記者陳正興／攝影）

桃園市長選前之夜，藍綠黨主席隔空拚場。國民黨桃園市長候選人張善政舉辦「挺善良」晚會，國民黨主席朱立倫說，這場選舉不僅是「抗綠保台」，更是「抗黑保台」。民進黨鄭運鵬南、北區各一場造勢活動，民進黨主席蔡英文一周來桃園四次，她說，「我很想贏」。

選前一天，朱立倫、前總統馬英九陪同張善政車隊掃街，朱立倫說，民進黨不但是綠，已愈來愈黑，民進黨設黑機關，黑手可以伸進每家媒體，黑心可以挺高端，也可勾結黑道搞亂治安；民進黨暗黑的網軍，加上奧步、抹黑，破壞台灣的民主。

張善政批，民進黨就是無良的政黨，這段時間以來，民進黨對他鋪天蓋地抹黑，「挺善良」不是挺張善政一個人，而是挺未來、正道善念的好桃園；他要用知識和經驗打造桃園，讓桃園變成讓人驕傲的亞洲科技新都。

鄭運鵬在南、北桃園各舉行一場大遊行及造勢晚會，桃園市長鄭文燦昨晚攜手鄭運鵬一同走入造勢現場，並將工程帽戴在鄭運鵬頭上，象徵桃園交棒。鄭文燦表示，張善政把選舉當成吹牛和抹黑比賽，「台版夏威夷」和高雄市前市長韓國瑜的「愛情摩天輪」沒兩樣。

鄭運鵬表示，如果市民選擇八年前的桃園、四年前的高雄，那會是惡夢一場，張善政是韓國瑜選總統的副手，「四年前他們糟蹋高雄，現在糟蹋桃園，糟蹋桃園會有台積電嗎？」

藍綠兩陣營昨晚在北桃園的造勢現場僅6、700公尺，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁等都現身站台。蔡英文說，這周她來桃園四天，「因為我很想贏」。

民眾黨賴香伶持續車隊掃街，無黨籍鄭寶清舉行「選前歡樂嘉年華」活動。

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬「迎向勝利，選前之夜」選前之夜，桃園市長鄭文燦（前左）...
民進黨桃園市長候選人鄭運鵬「迎向勝利，選前之夜」選前之夜，桃園市長鄭文燦（前左）送上代表八年市政成績的工程帽交付給鄭運鵬（前右），頗有交棒意味。（記者陳正興／攝影）

民進黨 張善政 蔡英文

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