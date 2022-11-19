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藍白夾攻新竹市府工程建設 綠嗆奧步

台灣新聞組／新竹19日電
民眾黨新竹市長候選人高虹安抨擊竹市交通壅塞，國民黨候選人林耕仁宣布上任後要清查前市府工程預算弊端。民進黨候選人沈慧虹（圖）則反批，藍白說法是選舉奧步。(記者季相儒／攝影)
民眾黨新竹市長候選人高虹安抨擊竹市交通壅塞，國民黨候選人林耕仁宣布上任後要清查前市府工程預算弊端。民進黨候選人沈慧虹（圖）則反批，藍白說法是選舉奧步。(記者季相儒／攝影)

新竹市長選情大混戰，民眾黨候選人高虹安昨抨擊新竹交通壅塞，劍指具有交通專業的民進黨候選人沈慧虹；國民黨林耕仁也宣布，上任後一定要清查前市府工程弊端。面對藍白夾殺，沈慧虹說，對手不分藍白都批評市府建設追加預算，用影射方式批評指控，是選舉奧步（台語，不好的招數之意）；前市長林智堅則透過臉書發表千字文，駁斥對手仇恨動員。

陷入助理費爭議的高虹安昨赴市警局報案，自曝最近夜間第二度遭到跟車，希望警方確認對方是否有惡意，也可以做好自身保護。竹市刑大已經受理報案，依違反社維法查辦。

行政院長蘇貞昌昨受訪表示，如有涉嫌違法，高虹安自己要解釋清楚，也必須面對檢調偵辦，才是誠實負責任的做法。

高虹安昨針對新竹市民有感的交通壅塞，提出交通暢行六計畫，承諾任內會讓光埔全區空橋動工。她說，被稱為「窮人高速公路」的西濱快速道路，全台唯一斷點就在新竹市，林智堅與沈慧虹疑似以景觀為由，拖延西濱快速道路鳳鼻香山段建設，置當地居民權益於不顧。

沈慧虹昨緊急開記者會回擊，批高虹安是「拿舊圖問現況」，強調是通盤考量非延宕，蓋路恐拆房並影響周遭環境，必須謹慎，目前已有兩條具體路線可供選擇，也成功向中央爭取到經費。

林耕仁昨表示，下周投票是給民進黨一次不信任投票，他上任後一定清查前市府工程弊端，好好檢驗過去預算如何花用，還給市民和公務員一個公道。

面對藍白夾攻，沈慧虹說，近期對手都在批評新竹市政府建設追加預算，過去國民黨執政缺乏有系統的規畫建設，她和林智堅積極向中央爭取建設，成績有目共睹；遺憾的是，一到選舉對手沒有任何證據，就開始用影射方式批評，無非是選舉奧步。

林智堅表示，從台北市長柯文哲所謂「新竹有不可告人之事」到高虹安「大秘寶」，民眾黨在新竹市的選舉只剩下仇恨言語的動員，網路側翼對每一項新竹市公共建設進行沒有任何依據的抹黑和造謠；他呼籲新竹人，如果看到大秘寶這樣的言論，要用道理來說服對方，不要放棄任何一位可能被仇恨蒙蔽雙眼的人。

民眾黨新竹市長候選人高虹安抨擊竹市交通壅塞，國民黨候選人林耕仁（圖）宣布上任後要...
民眾黨新竹市長候選人高虹安抨擊竹市交通壅塞，國民黨候選人林耕仁（圖）宣布上任後要清查前市府工程預算弊端。民進黨候選人沈慧虹則反批，藍白說法是選舉奧步。(圖：林耕仁競選總部提供)
民眾黨新竹市長候選人高虹安（圖）抨擊竹市交通壅塞，國民黨候選人林耕仁宣布上任後要...
民眾黨新竹市長候選人高虹安（圖）抨擊竹市交通壅塞，國民黨候選人林耕仁宣布上任後要清查前市府工程預算弊端。民進黨候選人沈慧虹則反批，藍白說法是選舉奧步。(記者季相儒／攝影)

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