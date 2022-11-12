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沈富雄估六都市長選情：藍贏北桃就大勝

台灣新聞組／台北12日電
前民進黨立委沈富雄對六都市長選情進行分析。圖為台北市長候選人，左起無黨籍候選人黃珊珊、民進黨陳時中、國民黨蔣萬安。（圖：本報資料照片）
前民進黨立委沈富雄對六都市長選情進行分析。圖為台北市長候選人，左起無黨籍候選人黃珊珊、民進黨陳時中、國民黨蔣萬安。（圖：本報資料照片）

年底九合一大選進入倒數階段，各陣營候選人都在做最後衝刺，其中「六都市長」選情更是外界關注焦點。對此，前民進黨立委沈富雄10日直言，今年選舉的結果會是「國民黨大勝」，藍營就算丟了基隆和新竹也無所謂。

本報系聯合報報導，沈富雄日前在品觀點的政論節目「暐瀚觀點」大膽預測，表示九合一大選的結果會是「國民黨大勝！」他解釋國民黨只要維持目前席次，把台北和桃園這兩個大都贏下，再加上原本的台中和新北，「六都贏四都」的結果，就可以說是大勝了。

然而，沈富雄坦言就算國民黨丟了幾個小縣市也無所謂，即使是基隆和新竹都輸也沒關係，因為這兩個縣市本來就不是國民黨的，整個選戰關鍵就是在台北和桃園。

最後，沈富雄強調國民黨應該集中精神「舉黨之力」，把重兵放在桃園和新竹，把新竹的氣勢打起來，「就算沒有贏，只要台北、桃園贏了，國民黨就大勝了！」

台北中國時報報導，至於選情激烈的新竹市長選戰，曾斷言高虹安會奪下新竹市長寶座的民進黨前立委沈富雄，則有新看法。

沈富雄認為，11月26日投票日時，新竹市投票率很可能相對比較低，因為選民不知道要投誰。

沈富雄指出，高虹安在選戰前半段遇到資策會與學歷問題，可能對她「比較苛」；但「助理門」牽涉到錢的部分，若不合法事情就大條了，即使合法也會被拿出來討論，例如她並非窮小孩，為何要計較這些小錢等。

沈富雄表示，林耕仁接下來要對為何會轉彎收手這件事說實話，直言陷入困境時，老實是最有利的牌，可以打動人心。

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