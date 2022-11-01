陳時中答防疫12問 蔣萬安酸健忘 黃珊珊批炒冷飯

民進黨台北市長候選人陳時中。(本報資料照片)

衛福部長薛瑞元與疫情指揮中心指揮官王必勝等日前「密會」陳時中 後，陳時中競選辦公室昨公布「防疫 12問懶人包」，競辦總幹事吳思瑤強調，這場選舉「是在選市長，不是在選防疫指揮官」，呼籲用政策正面對決，結果遭對手陣營反嗆炒冷飯，用抹黑來轉移防疫不力的焦點。

本報系聯合報報導，薛瑞元等人「夜奔」陳時中競總，據悉並非薛瑞元所說的「純敘舊」，真正原因是陳時中即將面對11月5日的台北市長候選人辯論，眾人提前幫陳及競總團隊「模擬考」，準備「題庫」練習。

知情人士透露，陳陣營評估防疫政策及高端疫苗 將是辯論核心，尤其蔣萬安、黃珊珊對高端疫苗質疑不斷，陳陣營希望藉辯論充分釋疑，因此近一個月頻繁尋求衛福部幫助；薛瑞元、王必勝及莊人祥等陳時中老部屬幫找資料「考前猜題」。

據台北中國時報報導，陳營提出的懶人包重點議題包括：指揮中心將萬華講成破口、3+11的決策是疫情破口、擋北市疫苗採購、擋慈濟疫苗採購、擋BNT疫苗、護航高端擋BNT、疫苗合約保密30年、國際不認高端等，並作成12張圖卡。以「指揮中心將萬華講成破口」為例，吳思瑤強調，陳時中本人從未說過這句話，也對防疫團隊在用詞上不夠精確代表同仁誠摯道歉。

對此，蔣萬安競辦發言人黃子哲說，從檢疫「3+11」之亂、疫苗之亂、快篩劑之亂、火化之亂等，哪件不是陳時中擔任指揮官時出的亂子？陳陣營是忘了，還是害怕想起來？

黃珊珊團隊發言人李昀臻也表示，整個防疫工作並非一人一力可為，台北市衛生局長黃世傑居中調度、勞苦功高，不是陳時中陣營見縫插針可以抹滅；陳時中陣營炒冷飯，只是顯示提不出政策的焦慮。