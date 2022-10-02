抄襲爭議陳吉仲提告 藍委酸睜眼瞎子

農委會主委陳吉仲過去的研究計畫被指控涉抄襲，陳吉仲昨表示已委託律師明天提告，要捍衛自己學術清譽，還稱國民黨 桃園縣長參選人張善政 的農委會研究案，至少有五篇以上的重複比例超過45%，農委會已請對方說明疑點，之後會依照流程進行相關審查。

張善政昨表示，陳吉仲說別人排山倒海汙衊他，「這句話講反了，民進黨 最近才在排山倒海地汙衊別人」。

國民黨立委李德維說，陳吉仲要告很好，農委會若能調查更好，陳吉仲只查國民黨張善政，碰到自己的事卻如「睜著眼睛的瞎子」完全看不見。

國民黨高市議員參選人白喬茵日前指控農委會主委陳吉仲2012年研究計畫，拿走農委會125萬台幣經費，卻是抄襲台大教授林國慶的研究報告，且「整段抄、逐字抄，連標點符號也抄」。

聽到陳吉仲要提告，白喬茵立即回說「太好了」，讓法院去認證陳吉仲是「抄襲仔」。白喬茵說，最後可能連法官都會懷疑，到底是陳吉仲的報告還是林國慶的報告?，「有抄就有抄，沒附註來源就是沒附註，這是不容用政治語言模糊的事實」。白喬茵質疑，為何現在做錯事的人講話都比較大聲，這是民進黨政治人物的畸形現況。

另名遭陳吉仲點名提告的國民黨籍桃園市議員參選人凌濤說，民進黨透過農委會當政治打手，大家都看得非常清楚，一個大學的教授抄襲認真學生的論文摘要，簡直是匪夷所思，奉勸陳吉仲不要用提告的方式轉移焦點，要出來面對自己是抄襲慣犯跟A錢達人的指控。