論文被爆抄襲 高虹安赴北檢告鏡週刊加重誹謗罪

民眾黨新竹市長參選人高虹安27日前往台北地檢署控告鏡週刊加重誹謗罪、違反選罷法意圖使人不當選罪。(記者王聖藜／攝影)

民眾黨新竹市長參選人高虹安日前遭鏡週刊報導在美國辛辛那提大學的博士論文，涉及抄襲、侵權資策會等，引發熱議，高虹安競選辦公室昨日晚間宣布，將於今天上午到台北地檢署提告鏡週刊加重誹謗罪、意圖使人不當選。。

本報系聯合報報導，高虹安日前開記者會時，曾批評該週刊自甘墮落淪政黨打手，她將要委請律師維護聲譽。高虹安近期也多次澄清，她的論文沒有剽竊、抄襲，到國外唸書也都是自掏腰包，僅有申請資策會計畫半年補助。

此外，民進黨 團向資策會索高虹安過去任職資料，遭高虹安控違法擴權，伸黑手進資策會。行政院長蘇貞昌昨天說，資策會是由政府編預算 及補助的財團法人，政府經費占四分之三，受立法院監督，立法院如果要索取相關資料，依相關規範進行就可以。

台北中國時報報導，民進黨團總召柯建銘說，行文經濟部及資策會要求提供資料及說明釋疑，這對立委職權再平常不過。他強調，資策會是經濟部所屬財團法人，非高所言純私法人，請高虹安詳查，不要不專業又要罵人。

民眾黨團力挺高虹安，要求綠營網軍側翼停止攻擊，別讓立法院成為民進黨政治鬥爭的工具；立委邱臣遠指出，民進黨想做什麼就做什麼，資策會早已說明高虹安委員的博士論文並沒有侵權，柯建銘就該適可而止。